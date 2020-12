Els Mossos detenen tres persones que intentaven evitar un desnonament a Barcelona

⚠️MÀXIMA DIFUSIÓ



Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones que intentaven aturar un desnonament al número 597 del carrer Còrsega de Barcelona. A mig matí diverses unitats de la policia catalana ha acompanayt la comitiva judicial encarregada de desallotjar la Hayat i la seva família, un total de quatre persones.Grups d'habitatge de Barcelona asseguren que l'afectada no havia rebut notificació dels jutjats i fonts oficials de l'Ajuntament de Barcelona expliquen a NacióDigital que ni els serveis socials ni la unitat antidesnonaments municipal, que s'ha desplaçat d'urgència al lloc dels fets, tenien coneixement que el llançament estigués programat per avui.Fonts dels Mossos imputen un delicte d'atemptat contra l'autoritat contra els tres detinguts i asseguren que un agent ha resultat ferit després que diverses persones hagin trencat els vidres del portal mentre intentaven esperar el desnonament. Diversos grups d'habitatge de Barcelona han convocat una concentració a la comissaria de Les Corts, on han estat traslladats els detinguts.A banda de les detencions, els agents dels Mossos han carregat contra les persones que eren a la porta de l'immoble on s'ha produït el desnonament.

