Localitzen una quarta víctima de la nau incendiada de Badalona

Continua la tragèdia de l'incendi de la nau cremada al barri del Gorg de Badalona. L'empresa que s'encarrega d'enderrocar l'edifici, i que va començar les tasques aquest cap de setmana, ha localitzat una quarta víctima entre les runes. Segons ha informat el conseller d'Interior aquest dilluns en una roda de premsa, el recompte de víctimes mortals no es tancarà fins que acabin els treballs de desenrunament de la nau.L'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, ha explicat que el cos ha aparegut en un espai on els Mossos i Bombers ja havien fet una revisió general però a causa de les restes de l'incendi el cos estava tapa i "no va ser possible localitzar-lo". " A partir d'aquí la jutgesa decidirà quan s'aixeca el cos i les diferents accions que s'ha de dur a terme", explica el popular.Així mateix Albiol reconeix que hi ha un espai dins de la nau que encara no s'ha pogut revisar, ja que a causa de l'esfondrament de la construcció davant les flames, hi ha parts on és impossible accedir.Abans de començar les tasques d'enderrocament de la construcció ja s'havien trobat altres tres morts a l'interior de l'edifici. Els Bombers van localitzar dues víctimes mortals durant l'actuació mentre treballaven de la matinada de dijous per extingir el foc i una més aquest l'endemà, quan el dispositiu va poder accedir a l'interior de l'edifici. Després d'això es va iniciar l'enderrocament davant l'estat de col·lapse de l'estructura, mentre que alguns dels ocupants ja explicaven que no s'havien aconseguit localitzar encara alguns dels seus companys.Segons els càlculs dels ocupants de la nau, allà hi vivien de manera més o menys regular entre 150 i 200 persones, tot i que diuen que la xifra no era fixa, ja que algunes nits hi dormia més gent. La immensa majoria, migrants subsaharians sense possibilitats de tenir feina ni sostre.També e hi ha una vintena de ferits, tres dels quals estaven en estat crític, quatre greus i una dotzena de lleus. Tots ells han estat traslladats a diferents hospitals. La majoria dels ferits tenen lesions perquè van saltar per les finestres i la teulada per fugir de les flames.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor