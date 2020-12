Una caiguda de Google deixa fora de servei Youtube, Gmail i altres eines durant una hora

Alarma a internet per la caiguda de Google. El gegant ha deixat els seus usuaris sense Youtube, Gmail, Calendar, Drive, Google Photos i Google Maps, entre d'altres serveis, per problemes tècnics, durant una hora.Els errors s'han començat a detectar al voltant de les 12.30 hores d'aquest dilluns, amb problemes d'accés als comptes i en la càrrega de pàgines, tal com recull el portal DownDetector . Una hora més tard, ja s'havien resolt.Els problemes en els serveis de Google han estat d'abast global, però amb una major incidència a Europa, especialment a Espanya, Portugal, Regne Unit, Polònia i Grècia. El cercador de Google s'ha mantingut operatiu en tot moment.

