La catalana Anna Navarro, la dona més influent del món en tecnologia

Anna Navarro és la dona més influent del món en tecnologia de 2020. Foto: Arxiu NG.

Anna Navarro Descals –coneguda professionalment com Anna N Schlegel (Olot, 1968)– treballa es de fa molts anys a NetApp, l’empresa número 1 del món en l’emmagatzematge de dades, situada a Sillicon Valley (Califòrnia, EUA). Ara, Analytics Insight , la revista especialitzada en informació sobre el sector tecnològic i l'anàlisi de la big data l'ha guardonada com "la dona més influent del món en l'àmbit de la tecnologia" el 2020.La revista li dedica una portada i una entrevista i a més, també inclou una llista amb una desena de dones influents al món. "Hi ha moltíssimes dones arreu del món i de diversos àmbits professionals que també mereixen aquesta distinció, però m'ha tocat a mi i em sento molt emocionada", ha declarat Anna Navarro a Exterior.cat L'executiva d'Olot és la cap de Women in Technology juntament amb diverses directives més, i està especialitzada en estratègies de contingut i globalització dins el sector tecnològic.Actualment, és la vicepresidenta de NetApp i lidera un equip format per dos-cents professionals, des d'enginyers fins a escriptors tècnics, passant per comunicadors.

