​Mor Josep Pla-Narbona, un dels grans exponents del disseny del segle XX

L'artista de Sant Cugat Josep Pla-Narbona ha mort a l'edat dels 92 anys. Veí de la Floresta, el pintor, escultor, dibuixant i dissenyador gràfic, Josep Pla-Narbona va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2019 per ser "capdavanter en la seva disciplina" i obrir "camins a generacions posteriors i assolir reconeixement internacional".També va rebre al 2000 el Laus d’ Honor de l'ADG-FAD i el 2001 el Premi de Disseny de l'AEPD (Asociación Española de Profesionales del Diseño), el Premi Nacional de Disseny del govern espanyol al 2004, el premi Ilustrad'Or del 2011 atorgat per l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya i la Medalla d'Or del Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona el 2012.En una piulada a Twitter, l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha lamentat que "ens deixa un dels màxim exponents del disseny i la il·lustració, tot un referent en aquesta disciplina durant la segona meitat del segle XX".Josep Pla-Narbona va néixer a Barcelona el 1928. Del 1945 al 1947, mentre treballava com a aprenent a tallers de dibuix publicitari (amb J. Artigas, R. Fàbregas) va començar a estudiar a l'Escola d'Art i Oficis de Barcelona. El 1956 va passar dos anys treballant a l'agència Publicité R.L.Dupuy a París, on va tenir l'oportunitat de conèixer a Raymond Savignac.De tornada a Barcelona al 1958 va establir el seu propi estudi a la vegada que estudiava al Conservatori de les Arts del Llibre de Barcelona i dibuixava del natural al Cercle artístic de Sant Lluc. Al 1960 i 1961 va ser guardonat amb el premi Sant Jordi atorgat pel Cercle Artístic de Sant Lluc per a dibuix i pintura, respectivament. Fou nomenat professor de Plàstica Publicitària a l'Escola Massana.Al 1961 va ser soci fundador i primer president electe de la associació "Grafistes-Agrupació FAD ", avui coneguda com "ADG-FAD". El 1962, Pla-Narbona marxà a estudiar tècniques tipogràfiques a Suïssa i va treballar a l'agència de publicitat Adolf Wirz de Zuric.Va produir litografies per l'empresa ARTA (Zurich). Al 1964 promou la creació dels premis LAUS. Admès a l' Alliance Graphique Internationale (AGI) el 1964, ha estat el primer membre d'AGI espanyol i primer president del grup a Espanya. Des llavors per a Pla-Narbona va iniciar-se uns anys d’ èxit, exposicions i premis. Els dissenys, dibuixos i gravats de Pla-Narbona han estat exposats a Europa i Amèrica incloent la primera exposició Biennal Internacional del Cartell a Varsòvia, la inauguració del Centre Lincoln, i l'Institut Americà d'Arts Gràfiques a Nova York (USA).

