El PSG de Neymar, rival del Barça als vuitens de final de la Champions

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for? 🤩#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020

El Barça ja sap quin és el cost de la dura derrota contra la Juventus al Camp Nou que el va relegar a la segona posició del seu grup a la Lliga de Campions: enfrontar-se al PSG de Neymar amb la tornada lluny del Camp Nou.El duel entre catalans i francesos és ja un clàssic a Europa. Entre el 2013 i el 2017 es van enfrontar en 8 ocasions. L'última és la més recordada, als vuitens de final, quan el Barça va remuntar un 4-0 advers al Camp Nou gràcies al 6-1 marcat per Sergi Roberto en un final boig.Al mateix temps, el sorteig dels vuitens de final ha determinat que el Reial Madrid tingui un rival més dèbil amb l'Atalanta i factor camp favorable. L'Atlètic de Madrid jugarà contra el Chelsea i el Sevilla contra el Borussia Dortmund.Neymar lidera amb Mbappé el PSG. El brasiler, però, va caure lesionat aquest cap de setmana per una dura entrada i caldrà veure fins on arriba la seva lesió, ja que l'eliminatòria es disputarà el mes de febrer.També farà falta veure com evoluciona el Barça. La victòria d'aquest cap de setmana contra el Llevant (1-0) no va servir per esvair els dubtes d'un equip que, entrenat per Ronald Koeman, ha començat la temporada amb mals resultats -és vuitè a la Lliga-, lesions i una situació institucional molt inestable, amb una junta gestora dirigint el club en un moment econòmic crític en el qual els jugadors no cobraran aquest gener

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor