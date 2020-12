Carrizosa demana al PSC que no deixi passar «ni un dia més» sense prendre decisions amb Marín

El president de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, demana al PSC que no passi "ni un dia més" sense que es prenguin decisions pel que fa a la imputació de Núria Marín en el cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet. Després que l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona rebutgés haver de dimitir i dos dies després de la dimissió del regidor Cristóbal Plaza , Cs demana als socialistes que s'enfrontin a la corrupció i que no l'amaguin quan afecta el seu partit."El primer secretari guarda silenci com ja va passar a Sabadell, Santa Coloma o Sant Adrià", ha etzibat el líder taronja a. El líder de Cs assegura que la corrupció és una "xacra instal·lada a Catalunya" des de temps de l'expresident Jordi Pujol i demana exemplaritat als partits: "No volem que el PSC continua avergonyint els ciutadans i depreciant el valor de la política", ha reblat."Ja han passat quatre dies des que Núria Marín va ser detinguda per malversació per unes subvencions que es van donar per pagar sobresous a persones de l'entorn del PSC", ha explicat. "Això avergonyeix els veïns i la classe política. Ens hi hem d'oposar i no podem normalitzar situacions com aquesta fent veure que no passa res", ha explicat Carrizosa pel que fa a aquest afer.El líder de Cs no es mostra satisfet amb les explicacions donades per la mateixa Marín la setmana passada i demana al PSC que prengui partit en aquesta polèmica. "Ens he de comprometre tots a no silenciar la corrupció quan afecta als nostres partits. Ningú està exempt que li pugui afectar però quan passa hem de ser exemplars", diu Carrizosa.El nucli de la investigació, tal com va revelar, apunta a una trama en què el Consell Esportiu hauria registrat actes d'assemblees falsificades per justificar una caixa B de prop de mig milió d'euros anuals amb la qual es pagaven en negre nombroses retribucions a col·laboradors i directius tècnics i polítics. En concret, l'organisme registraria anualment documentació falsificada al Consell Català de l'Esport -depenent de la Generalitat- relativa a assemblees que no haurien tingut mai lloc i amb informació comptable diferent a la lliurada realment a les entitats integrants de l'ens i a l'Ajuntament.Marín va ser declarar dijous passat durant tres hores davant la Unitat de Delinqüència Econòmica (UDEF) de la Policia Nacional espanyola i, malgrat que havia estat citada com a testimoni, va sortir com a investigada pels presumptes delictes de malversació i omissió del deure de perseguir un delicte Quan va esclatar el cas, l'alcaldessa va remetre la documentació que tenia al jutjat, però el regidor del PSC que el va denunciar, Jaume Graells -l'únic que ha abandonat l'equip de govern- assegura que li va oferir proves de les irregularitats el 4 de febrer que ella va declinar recollir.El primer secretari del PSC a l'Hospitalet, Cristian Alcázar, hauria pogut cobrar 7.450 euros en negre del Consell Esportiu de l'Hospitalet en cinc anys, en nombrosos pagaments justificats sempre com a tiquets, dietes o bestretes de fins a 1.200 euros.

