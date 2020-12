Joan Carles I no perdrà el títol de rei

Després del continu degoteig d'escàndols que han anat esclatant al voltant de la corona espanyola, i especialment en relació amb Joan Carles I, havia sortit la notícia de la possible retirada de títol de rei a l'emèrit, fet que suposaria un altre escàndol a la família reial.Un fet que al final no es produirà, ja que el govern espanyol i la mateixa Casa Reial han desmentit que això pugui arribar a passar. Una notícia que deixaria una mica més tranquil l'emèrit, fugat encara als Emirats Arabs, i que ja ha expressat la seva voluntat de tornar a Espanya per passar uns dies durant les festes de Nadal. La notícia sobre els desitjos de l'emèrit ha arribat al mateix temps que aquest ha presentat una declaració davant l’Agència Tributària per regularitzar la seva situació fiscal. Hisenda està analitzant en aquests moments l’escrit i en els pròxims dies hauria de respondre si accepta la regularització o sol·licita aclariments, i quina és la quantitat que haurà de pagar l’exmonarca.

