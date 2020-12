Les vacunes arribaran per Reis i es començaran a administrar a mitjans de gener

Altres notícies que et poden interessar

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dilluns que la campanya de vacunació contra la Covid-19 començarà a "mitjans de gener". Sanitat espera que l'Agència Europea del Medicament aprovi la vacuna de Pfizer –que ja ha estat aprovada a altres països- el 29 de desembre i la de Moderna el 12 de gener. La campanya es durà a terme per fases i Illa ha apuntat que les dosis "no arribaran totes el 4 o 5 de gener", però ha promès que "hi haurà vacunes per a tothom" i fins i tot "en sobraran" per enviar a altres països, perquè a l'Estat n'hi pertoquen 140 milions per immunitzar 80 milions de persones.Illa ha fet aquestes manifestacions a un esmorzar informatiu on ha recordat que l'Estat segueix l'estratègia de vacunació europea i per tant està a expenses de l'aprovació definitiva de les vacunes per part de l'Agència Europea del Medicament.En aquest sentit ha explicat que, com a molt, el 29 de desembre l'Agència Europea del Medicament té previst reunir-se per emetre opinió sobre la vacuna de Pfizer, que ja ha estat autoritzada per alguns països, i el 12 de gener sobre la vacuna de Moderna.En aquestes dues reunions, les vacunes "molt probablement rebran l'autorització" per poder ser distribuïdes. En total Europa ha compromès la compra de 1.400 milions de dosis a set companyies, i a l'Estat n'arribaran 140 milions per immunitzar 80 milions de ciutadans.Illa ha insistit en el caràcter "progressiu" de l'estratègia de vacunació a l'Estat, que comença pel personal sanitari i els col·lectius més vulnerables al virus. En una entrevista a Público , Illa també apunta que creu que l'Estat pot assolir la immunitat de ramat a finals de l'estiu del 2021. Segons el ministre, aleshores prop del 70% de la població ja haurà rebut el vaccí.

