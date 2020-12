El territori s'impacienta per recuperar la línia de tren abandonada entre Salou i Vandellós

Les vies del tren, sense funcionament des del mes de gener de 2020. Foto: Josep M. Llauradó

L'estació sense servei de Mont-roig del Camp. Foto: Josep M. Llauradó

La via del tren, al seu pas per la platja del Torn, a l'Hospitalet de l'Infant. Foto: ACN

Quan el 13 de gener d'aquest 2020 van deixar de donar servei les vies del corredor ferroviari litoral de 28 quilòmetres entre Salou i Vandellòs, poc s'esperaven els ciutadans d'aquests municipis el que arribaria mesos després. Moltes de les anàlisis apuntaven a la dificultat afegida que el nou sistema suposaria per a les persones que van a treballar diàriament a Barcelona o per al turisme massiu Gairebé un any després, cap tren passa per les vies a l'espera del seu desmantellament. Adif ha licitat en dues ocasions la redacció del projecte de desmantellament i la integració d'aquests espais, seguint la declaració d'impacte ambiental i, malgrat que els alcaldes dels municipis afectats lamenten el temps perdut, es mostren optimistes.Lluny queden les promeses fetes a principis d'any d'un TramCamp . A hores d'ara, tant per a Adif com per a la Generalitat, la prioritat és afrontar les conseqüències de la Covid-19 i això ha fet endarrerir uns tràmits que ja de per si anaven tard. L'horitzó que es plantegen els màxims representants locals és comptar amb l'espai net d'infraestructura ferroviària no abans de l'estiu de 2021.Mentrestant, la ciutadania s'ha començat a fer seu aquest espai. Donat que fa mesos que no hi passa ni un sol tren, alguns aprofiten la via per fer petites excursions i molts ja li han perdut la por. És el cas sobretot a l'Hospitalet de l'Infant o a Mont-roig del Camp, on en molts trams no hi ha "cap impediment" per tal que es pugui envair la zona ferroviària. Més complicat ho tenen a Cambrils i a Salou, on encara són presents les tanques de seguretat i els ajuntaments recomanen no passar-hi per sobre ja que la via "no està desafectada".De nord a sud, el primer municipi afectat pel canvi de via va ser Salou. De fet, molts apuntaven a què la nova estació provisional de PortAventura es troba massa lluny del centre urbà. El seu alcalde, Pere Granados, critica que "el govern del PP no va fer res pel projecte, ni per l'estació central de l'aeroport", una "deixadesa" que "estem patint tots".L'Ajuntament de Salou té previst, un cop desmantellades les vies, fer-hi un "espai dedicat a les persones", amb un projecte que finançarà la Generalitat i que encara s'ha d'acabar de perfilar però que ja ha començat a caminar . Moltes de les propostes giren entorn d'una via que permeti, per exemple, "anar en bicicleta fins a l'Ametlla de Mar", deixant lloc també per al tramvia.La voluntat del consistori és fer una "gran transformació" connectant la part litoral i la de muntanya, "millorant la qualitat de vida dels residents i dels visitants". Mentrestant, Granados promet obrir aviat sis passos nous provisionals per salvar la frontera ferroviària, així com demana a Adif que "mantingui netes les vies".La línia que passa per Cambrils és eminentment urbana i, com Salou, el seu ajuntament preveu aprofitar el desmantellament per transformar el municipi. "Està reflectit al POUM, tenim clar que ha de derivar en un eix urbà que uneixi tots els barris i amb Salou", explica l'alcaldessa Camí Mendoza.El primer que han fet és encarregar un estudi del tram entre la riera d'Alforja i Salou. Pel que fa al tram que connecta Cambrils amb Mont-roig del Camp -al sud-, es perfilarà més endavant i pot tenir un disseny diferent."Volem que sigui un carrer més, s'ha d'aconseguir anivellar al màxim tots els trams que puguin ser possibles", diu Mendoza, que assenyala que aposten per aprofitar magatzems i especialment l'estació de l'avinguda Vidal i Barraquer. "Estem en converses amb Patrimoni d'Adif", afirma, "per salvar l'edifici", malgrat que hi ha diversitat d'opinions sobre l'ús que se li podria donar. El finançament de tot plegat aniria a càrrec del mateix consistori. "Hi ha obres que no sabem si veuran la llum aquest mandat", conclou, especialment un cop iniciada la crisi.L'alcaldessa es mostra també crítica amb el govern espanyol respecte al fet que no es traguessin les vies l'endemà de l'aturada del servei. "Al 2015 justament els posàvem sobre la taula que no enteníem que no anés lligada una cosa amb l'altra", assegura. "Ens han donat dates, però és complicat que es compleixin, més ara amb la pandèmia", afegeix.L'absència de barreres fa que la via del tren al seu pas per les urbanitzacions costaneres de Mont-roig del Camp sigui més accessible per als ciutadans. Un cop es desmantellin, al 2022 l'alcalde Fran Morancho preveu que s'adjudiqui l'obra de rehabilitació. Mentre, com Salou, Mont-roig ha habilitat dos passos per damunt de la via i a la primavera en faran dos més, per tal que els vehicles hi puguin passar.La licitació de la redacció del projecte de restauració i adequació està en fase de concurs i entre d'altres coses caldrà repensar l'edifici de l'estació, que podria esdevenir un "punt d'informació o cafeteria" en mig d'una via verda. Actualment aquest edifici es troba tapiat i apuntalat, en mig d'una zona poc transitada, i el pas del temps pot jugar en la seva contra. L'alcalde Morancho s'afegeix a les crítiques als governs successius: "Va més lent del que esperàvem, el que és important és que es faci, podem esperar un any més sense cap problema".Relacionat amb l'urbanisme, Miami Platja viurà aviat una nova transformació, tot i que no al nivell de la carretera de Barcelona. Es tracta d'una inversió de 236.849,53 euros per millorar, instal·lar mobiliari urbà i plantar arbres a l'avinguda del Mar, a l'avinguda Saragossa i al carrer Diputació. L'obra està finançada en un 50% pel pla de barris de la Generalitat i vol "pacificar" una via que acull "molta circulació" de vehicles. Per això habilitaran una vorera central i un carril bici a una banda. En aquest cas, les obres podrien estar fetes al març vinent.Si bé la resta de municipis prefereixen integrar les vies com a part del teixit urbà, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant s'oposa a omplir de terra i pedra els forats que va deixar la construcció, ara fa 150 anys, de la via. "Pensem que el corredor s'ha de mantenir i no fer munts ni recuperar traçats de barrancs", informa l'alcalde Alfons Garcia. En total són vora 10 quilòmetres el tram de via que passa pel terme. Garcia recorda que als inicis "el ferrocarril va contribuir a la pervivència del nucli de l'Hospitalet" i per això pretenen treballar amb Adif per senyalitzar i mantenir l'estació, el dipòsit d'aigua i el moll d'embarcament de mercaderies.El conjunt està classificat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i per aquest motiu es volen conservar ponts, viaductes o casetes que van servir durant més d'un segle a mantenir el servei. A banda, volen habilitar una via verda al nucli meridional de l'Hospitalet, en què la via era fins a 2019 una barrera respecte a les platges.Per això han encarregat un projecte a un estudi d'arquitectes de senyalització i de disseny de mobiliari. L'horitzó en el cas de Vandellòs és que a finals de l'estiu de 2021 estigués desmantellat el traçat i que al 2022 es comencés el projecte. Amb això volen evitar la imatge de "cert abandonament" de la zona de cara al turisme, que enguany s'ha incrementat pels visitants de proximitat. Garcia es mostra "optimista": "Veig que Adif va complint les seves previsions".

