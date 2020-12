El Govern estudia fer tests massius a les escoles després de Nadal

Altres notícies que et poden interessar

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat aquest dilluns que el Govern es planteja fer tests massius a l'escola al gener: "Estudiem fer tests massius a les escoles després de Nadal". És una de les fórmules plantejades per l'executiu per controlar els contagis pels contactes durant les festes nadalenques. Bargalló també ha exposat a Els matins de TV3 que la Generalitat no s'ha plantejat mai tancar centres escolars, com sí que han fet altres països europeus, com Alemanya, que ho ha decretat aquest mateix cap de setmana . "El tancament total de l'escola no ha estat mai sobre la taula", ha exposat.Bargalló ha explicat que els tests es faran a docents i la resta de professionals educatius. El conseller ha afirmat que el Departament d'Educació fa temps que està estudiant la mesura, arran de les recomanacions de les autoritats sanitàries, que situen aquest col·lectiu com a essencial en la fase 2 de vacunació. El titular d'Educació, que ha defensat que les escoles s'han mostrat "segures" durant el primer trimestre del curs, ha assegurat que l'absentisme ha estat d'un 2,4% de mitjana, quan el curs passat era del 2% en les mateixes dates.Sobre la detecció de disfuncions en el procés de substitució de baixes de docents, Bargalló ha defensat la voluntat de la seva conselleria d'assegurar efectius als centres. Ha argumentat que s'han detectat moltes renúncies a substitucions, perquè "algunes" eren "de 3 o 4 dies" i, segons el conseller, els aspirants "a vegades hi renuncien".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor