Warner Bros indemnitzarà amb 25.000 euros un valencià per incloure la seva foto en un film

Un jutjat de Primera Instància de València ha condemnat Warner Bros Entertainment Spain i Warner Bros Pictures a indemnitzar amb 25.000 euros més els interessos corresponents a un home per incloure una fotografia seva a "El comptable" i associar-la a un mafiós. Estima que s'ha vulnerat el seu dret a l'honor i a la pròpia imatge.Així es desprès de la resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la que el jutge estima parcialment la demanda formulada per la víctima, resident a València.El demandant va percebre que s'havia utilitzat la seva foto en el film protagonitzat per Ben Afleck i Anna Kendrick, dirigit per Gavin O'Connor, i se l'asociava a una família mafiosa de Nova York.La seva imatge apareixia en la part superior d'un grup de fotografies de la família Gambino. L'home, empresari, va al·legar que així s'havia afectat la seva honorabilitat i imatge professional i va assegurar que mai havia consentit la imatge per a la pel·lícula. Va al·ludir danys morals i va reclamar una indemnització de 250.000 euros en base als ingressos obtinguts per Warner amb la pel·lícula.Les mercantils cinematogràfiques es van oposar a la demanda argumentat que la imatge de l'home els hi va proporcionar una autoritat nord-americana (l'FBI). Es tractava d'una imatge inclosa en una ordre de recerca de l'any 2004 com a conseqüència de la imputació del demandant en la presumpte comissió d'un delicte d'estafa informàtica.A més, Warner va al·legar que la fotografia no tenia cap rellevància al film i, per tant, no s'havia danyat cap honor. El ministeri fiscal, per la seva part, va admetre una estimació parcial de la demanda per vulneració del dret d'imatge i sol·licitava una indemnització de 15.000 euros.Després d'estudiar els fets, el jutge veu provada l'aparició sense cap tipus de consentiment i recull que se'l veu durant un segon aproximadament en un quadre o panell de fotografies en blanc i negre sota el ròtol "suspected gambino family associates”.Per tant, estima una intromissió il·legítima en el dret a la pròpia imatge del demandant i es vulnera el dret al seu honor, en publicar-la al costat d'altres delinqüents.Tot i tractar-se d'una obra de ficció cinematogràfica, el demandant -recorda el jutge- no és un actor professional per al que podria ser irrellevant representar un paper de delinqüent, sinó una persona aliena al món del cinema.

