Se ha roto Matrix en directo 😆 pic.twitter.com/EJ9hPA6JTe — Otto Más 🐲 (@sanottomas) December 13, 2020

@sanottomas hay que reconocerles el mérito de saber el momento exacto en el que estaba en directo, cuándo iba a panear y cuándo estaban en plano. Chapó. Los prefiero a ellos que a gente saludando detrás https://t.co/x6jVFkaxyR — Clara Pazos (@Cpazosp) December 13, 2020

Una connexió en directe als informatius de La Sexta des de Sevilla va trobar un pare i un fill que van deixar en segon pla la informació sobre l'obertura dels centres comercials en el marc de les restriccions contra la Covid-19.Els dos protagonistes inesperats del vídeo passejaven en direcció a una botiga, però de cop es van aturar i van retrocedir caminant d'esquena, sense girar-se.La peculiar escena va triomfar a Twitter, on va ser comentada per molts usuaris: "S'ha trencat Matrix", "ve forta la nova de Nolan", deien alguns, mentre la gran majoria aplaudia la broma per la seva originalitat.En aquesta línia, la mateixa periodista implicada en la connexió, Clara Pazos, assegura que "se'ls ha de reconèixer el mèrit de saber el moment exacte en que estava en directe" i que "els prefereixo a ells que gent saludant al darrere".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor