Itàlia supera el Regne Unit i ja és el país europeu amb més morts per Covid-19

Protecció Civil italiana ha informat aquest diumenge de 17.938 nous contagis i 488 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, de manera que supera al Regne Unit i es converteix en el país europeu amb més decessos per Covid-19.No obstant això, les dades de diumenge suposen un lleuger respir pel que fa a les de dissabte, quan es va informar de 19.903 nous contagis i 649 morts. També és cert que ha caigut el nombre de proves, 152.697 pels 196.439 de dissabte, el que implica que la taxa de positius ha pujat del 10,1% a l'11,7%.En total, des de l'inici de la pandèmia, Itàlia ha comptabilitzat 1,8 milions de casos confirmats i 64.520 morts per coronavirus, davant de les 64.170 del Regne Unit, que aquest diumenge en sumava 144. Només Estats Units, Brasil, Índia i Mèxic superen Itàlia en defuncions.Les autoritats italianes han posat en marxa restriccions específiques per a les festes nadalenques que prohibeixen el moviment entre regions entre el 21 de desembre i el 6 de gener. També està prohibit abandonar el municipi els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener.

