Mor John Le Carré als 89 anys

John Le Carré, l'escriptor que es va submergir en els intestins de la Guerra Freda creant clàssics de la novel·la d'espies com el Talp, ha mort aquest diumenge a l'edat de 89 anys a l'hospital Royal Cornwall.John Le Carré era el pseudònim sota el qual signava el britànic David John Moore Cornwell i que va ser creador del mític agent George Smiley protagonista de sis de les seves novel·les, entre elles la ja mencionada El Talp o bé El llegat dels espies. El seu treball en els serveis d'intel·ligència britànics el va portar a escriure la novel·la L'espia que va sorgir del fred (1963) i que el va catapultar a la fama.Definit com "un gegant de la literatura anglesa", Carré va estar escrivint pràcticament fins al final dels seus dies. Tot just fa un any, el 2019 publicava la seva última obra Un home decent, la qual sortia a la llum després que li diagnostiquessin un càncer el Nadal de 2018.La seva editorial, Curtis Brown, ha expressat el condol a la família i amics a través de les xarxes socials, definint Le Carré com un dels "grans escriptors del món"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor