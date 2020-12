El Col·legi Electoral elegirà formalment avui Joe Biden com a nou president dels EUA

Aquest dilluns, el primer després del segon dimecres de desembre segons la tradició i la llei, el Col·legi Electoral dels Estats Units votarà formalment Joe Biden com a nou president del país . El candidat demòcrata va guanyar a les urnes el 3 de desembre , però el sistema electoral nord-americà és indirecte i són els membres del Col·legi Electoral -un total de 538- els qui hauran de procedir a l'elecció en els seus respectius estats, en funció de quin va ser el guanyador en cadascun d'ells.No hi haurà una sessió solemne conjuntad'aquest organisme, sinó que els membres del Col·legi es reuniran en els seus estats i elegiran el president Joe Biden i la vicepresidenta Kamala Harris . Les sessions s'aniran fent al llarg del dia i s'espera que els electors de Califòrnia siguin els darrers a votar, entorn la mitjanit a casa nostra.Fins ara, la votació al Col·legi Electoral era un acte purament cerimonial, un tràmit sense més, un cop se sap qui ha guanyat a les urnes. El rebuig del president sortint, Donald Trump, a reconèixer la seva derrota i la seva denúncia d'un frau massiu que ningú ha vist han enfosquit el procés electoral i el període de transició d'una a altra administració. Però no s'esperen sorpreses, més enllà d'algun vot d eprotesta que en algun moment es produeix, i Biden ha de ser elegit per 306 vots electorals enfront els 232 de Donald Trump.Des de la mateixa nit electoral, quan ja estava clar que Biden havia derrotat Trump, l'encara president va engegar una campanya per intentar capgirar els resultats. Ho ha intentat tot: deslegitimar el vot, organitzar un equip jurídic liderat per l'exalcalde de Nova York, Rudy Giuliani, que ha recorregut als tribunals dels diversos estats per anul·lar suposats vots "no legals" i, finalment, un intent, auspiciat per l'estat de Texas, per suprimir milions de vots per correu. Una operació aquesta que va arribar a la taula del Tribunal Suprem.L'alt tribunal era una esperança per Trump. Està format per nou jutges, sis dels quals són conservadors, i tres d'ells han estat nomenats a proposta del mateix Trump. Però tots nou magistrats van resoldre en contra de la pretensió del president. Tots els observadors seriosos han negat que les acusacions de frau tinguessin cap fonament. Tots els tribunals -molts d'ells amb jutges conservadors- que han hagut de decidir davant els recursos presentats per Giuliani han negat cap evidència de manipulació del vot. Les administracions electorals dels estats, moltes controlades pels republicans, han validat els resultats, davant la irritació d'un Trump que ha exigit que li facin costat en les seves acusacions.Després de les sessions del Col·legi Electoral, encara faltarà una passa important per fer definitivament oficials els resultats. El 6 de gener el Congrés es reunirà per certificar el resultat del Col·legi Electoral i s'hi poden presentar objeccions. Però ningú dona viabilitat a les maniobres trumpianes per aturar el que ja és inevitable: que el ñproper 20 de gener, Joe Biden assumeixi la presidència dels Estats Units i es tanqui l'era Trump.

