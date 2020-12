Quanta població ha perdut el teu poble en l'últim segle?

Si entreu a Google i poseu el "NOM D'UN MUNICIPI" + "HABITANTS" us surt directament l'evolució.



Molt eloqüents algunes corbes〽️ demogràfiques.



Podem fer-ho quan comprem un producte. I valorar com a consumidors allò que està produït en @Micropobles (i ajuda a fixar-hi la gent). pic.twitter.com/iNG87pwrdn — Repoblem (@repoblem) December 13, 2020

Des de la Revolució Industrial que l'evolució demogràfica ha anat despoblant els pobles per omplir ciutats. Durant molts anys a Catalunya, les grans ciutats han aplegat població de zones rurals que es desplaçaven a la ciutat a la recerca de noves oportunitats laborals. Ara, la iniciativa Repoblem -que promou el retorn als pobles- llança a la xarxa un nou repte per prendre consciència del despoblament d'alguns municipis catalans.En només un clic es pot comprovar l'evolució demogràfica de la població que es vulgui. Per fer-ho, cal teclejar la fórmula del "nom del poble + habitants" a Google i automàticament el gegant dels buscadors mostrarà una gràfica evolutiva des del 1900 fins al 2018 basada en dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).Des de Repoblem animen a la ciutadania a fer-ho i a "valorar com a consumidors què s'està produint" a la xarxa Micropobles, una altra iniciativa per promoure que la ciutadania traslladi la seva vida personal i laboral a l'entorn rural despoblat.

