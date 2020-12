Salut posa en marxa dues UCI mòbils per arribar a qualsevol punt de Catalunya

El @semgencat disposa de dues unitats amb personal altament qualificat que poden portar la UCI on el pacient ho necessiti i brindar el suport necessari per estabilitzar als pacients i traslladar-los des del punt d’origen del malalt. #altacomplexitat pic.twitter.com/hMI8B3UCXv — SEM. Generalitat (@semgencat) December 13, 2020

El Departament de Salut ha posat en marxa dues noves unitats mòbils especialitzades per al tractament i trasllat dels malalts crítics d’alta complexitat. Es tracta de dues Unitats de Cures Intensives (UCI) mòbils per arribar a qualsevol punt de Catalunya. Es calcula que anualment el sistema atén prop de 1.400 malalts amb aquestes característiques. La xifra pot augmentar a causa de la pandèmia de la Covid-19.L’objectiu principal, segons explica el director del CatSalut, Adrià Comella, és “garantir l’equitat d’accés a qualsevol ciutadà per millorar la qualitat en l’assistència sanitària del pacient crític complex quan aquest es trobi en un entorn hospitalari que, per les seves característiques, hagi assolit ja el sostre terapèutic i necessiti una atenció encara més especialitzada”.Això vol dir que, en cas que qualsevol malalt crític de Catalunya, sigui on sigui, necessiti un suport mèdic més avançat i especialitzat tingui al seu abast l’accés a un entorn UCI de tercer nivell. És a dir, unitats ultraespecialitzades on s’atenen casos clínics del màxim nivell de gravetat i complexitat per garantir el millor tractament possible.Així, una ambulància del SEM, amb personal especialitzat, es desplaçarà al lloc i començarà a atendre al pacient des del moment de l’arribada de la unitat, amb el coneixement i l’expertesa de la màxima complexitat. Un cop estabilitzat, es procedirà al seu trasllat amb tota l’electromedicina necessària i sota control en tot moment, fins a l’arribada a l’hospital de destí.El gerent del SEM, Antoni Encinas, destaca que “l’acció terapèutica de màxima especialització comença en el lloc on es troba el pacient, avançant així el seu tractament i fent possible el trasllat. De no ser així, en algunes ocasions seria inviable”.El projecte compta amb la participació de cinc hospitals: l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Hospital Vall d’Hebron i l’Hospital Germans Trias i Pujol. Aquests centres aporten els de professionals especialitzats que formaran part de les unitats.

