El metge líder de l'assaig de l'Apolo veu «prematur» aplicar l'estratègia en qualsevol altre esdeveniment

El metge de l'Hospital Germans Trias i Pujol que lidera l'assaig clínic d'un cribratge massiu en un concert a l'Apolo , Boris Revollo, ha assegurat que és "prematur" aplicar aquesta estratègia en qualsevol altre esdeveniment, com el Primavera Sound i el Mobile World Congress, i ha instat a esperar els resultats dels testos que es faran en vuit dies.En una entrevista a RAC1, Revollo ha dit que "cal ser bastant prudents" i anar "pas a pas". Ha remarcat que la primera fase encara no ha acabat, en referència a una segona tanda de PCR als participants que es farà en vuit dies per saber si s'han produït contagis. Segons ha detallat, per tal de monitorar els contagis, l'organització havia previst un grup de control.És a dir, l'assaig va testar una mica més de 1.000 persones amb antígens negatius, dels quals la meitat van anar al concert i l'altra meitat van marxar a casa a fer vida normal i amb les mesures habituals d'aïllament social."En tenir un grup de control podem equilibrar aquest biaix que podria haver-hi de persones que han participat en el concert, però s'hagin pogut contagiar fora", ha dit Revollo sobre aquells participants que puguin haver contret el virus en els dies successius a l'assaig.De fet, als participants se'ls va demanar en el consentiment informat evitar contactes amb "persones fràgils" els dies després del concert. Amb aquesta estratègia, Revollo ha dit que "és d'esperar" que la xifra de contagis d'un grup es doni "en proporcions iguals" a l'altre grup.Pel que fa al funcionament de l'assaig, el metge ha celebrat que estan molt contents, encara que el Procicat limités a 500 persones els participants del concert, en lloc dels 1.000 previstos. Aquest canvi va fer que l'assaig no es pogués desplegar amb la xifra planificada, i els va obligar a disminuir a la meitat el nombre d'assistents.Això, ha considerat, probablement disminueix "una mica" la potència dels resultats. "Encara que idealment hagués estat millor fer-ho amb 1.000 persones, pensem que fer-ho amb 500 persones no disminuirà tan significativament la potència i es podran treure conclusions significatives", ha dit.Pel que fa a una segona reedició de l'estudi en altres emplaçaments, Revollo ha demanat esperar els resultats del vuitè dia. I en funció de les dades es podrà saber si cal repetir l'assaig amb una mostra més gran. Tanmateix, de moment no està previst reeditar-lo, donada la inversió en temps, diners i personal d'aquest assaig, el que els obliga a "ser prudents".

