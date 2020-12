Illa assegura que a finals d'estiu ja hi haurà immunitat de grup

Altres notícies que et poden interessar

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que, "si tot va bé", a finals de l'estiu estarà vacunada contra la Covid-19 un 70% de la població espanyola, cosa que generarà una immunitat de grup. "Probablement, a finals d'estiu, estarà vacunat un 70% de la població. I això ja serà molt, tot i que no serà la fi de la pandèmia perquè això passarà quan haguem immunitzat un alt percentatge de la població mundial, i això ens portarà tot l'any 2021 i part del 2022, segons els experts", ha indicat Illa en una entrevista el diari Público. El ministre confia que les mesures restrictives es puguin aixecar "quan hi hagi un nivell significatiu de població vacunada", tot i que adverteix: "Hi ha moltes coses que encara no sabem sobre la immunitat de les vacunes i hem d'aplicar el principi de precaució". "Començar a vacunar és molt significatiu i indica un horitzó, però no ens podem precipitar i rebaixar les restriccions perquè no és tan difícil que torni la transmissió", agrega.Com recorda, Europa ha adquirit uns 1.400 milions de dosis de sets vacunes de tecnologies diferents, cosa que permetria immunitzar uns 800 milions d'europeus (perquè sis de les set vacunes adquirides són de dosis dobles), quan la població de la UE és de prop de 450 milions. D'aquestes 1.400 milions de dosis, a Espanya li correspondria aproximadament un 10%. La partida que ha previst el Govern central per fer-ho possible és de més de 1.000 milions d'euros.Les dues primeres vacunes que arribaran a Europa seran la de Pzifer i Moderna, i està previst que l'Agència Europea de Medicaments (EMA) es reuneixi per analitzar els resultats de Pzifer el 29 de desembre i els de Moderna el 12 de gener. "A partir d'aquestes reunions podrem vacunar en pocs dies. Estem treballant ja des de fa mesos amb les comunitats autònomes per tenir tot llest", diu.En aquesta línia, el ministre assegura que "la vacunació no serà obligatòria" perquè "la gent és raonable i escolta" i que la distribució de les vacunes per comunitats autònomes serà "equitativa" i es farà seguint els criteris de prioritat que els han marcat els experts.

