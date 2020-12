Un estudi revela que es podria allargar l'edat de jubilació pel bon estat de salut de la població

Els avenços en la medicina i la tecnologia han fet que l'esperança de vida de les persones cada vegada s'allarga més. Això sumat a una reducció de la fertilitat, ha provocat un envelliment de la població difícil de mantenir econòmicament amb les previsions de població activa. Ara, un estudi publicat en la revista European Journal of Aging , revela que la salut de les persones es suficientment bona com per poder allargar la vida laboral, i per tant, retardar l'edat de jubilació.Investigadors de l'Institut Federal de Recerca Demogràfica d'Alemanya van analitzar si hi ha potencial per a augmentar en general l'edat de jubilació. Van basar la seva anàlisi en la relació entre l'esperança de vida laborali tres aspectes de salut importants per a la capacitat de treball i l'ocupabilitat entre les edats de 50 i 59 anys, així com les edats de 60 i 69 anys per a les dones i els homes a Europa.Eike Loichinger, un dels autors del treball, explica que "volíem veure quin és el potencial per a augmentar encara més la vida laboral, donat l'estat de salut de les persones i també com aquest potencial difereix entre homes i dones per a diferents grups d'edat i entre diferents grups socioeconòmics".Les conclusions de l'estudi indiquen que hi ha possibilitats d'augmentar el nombre previst d'anys econòmicament actius tant per als homes com per a les dones de 60 a 69 anys d'edat. No obstant això, una anàlisi específica de l'educació va revelar grans diferències entre els subgrups socioeconòmics de la població pel que fa a la magnitud d'aquest potencial. Per exemple, els homes de 60 anys d'edat a Suècia amb baixa educació poden esperar treballar 4,2 anys més. Això augmenta a sis anys més quan tenen una educació de nivell terciari.En relació amb la seva salut física, els homes amb un baix nivell d'educació poden esperar 8,4 anys de bona salut i 8,7 anys quan tenen una educació de nivell terciari. A Bulgària, els homes de la mateixa edat amb un nivell d'educació terciària poden esperar treballar 4,5 anys més i esperar 5,7 anys més en bona salut física. Les seves contraparts amb un baix nivell d'educació poden esperar només 2,7 anys en bona salut física, durant els quals també s'espera que treballin.Una altra de les autores de la investigació, Daniela Weber, conclou que "els nostres resultats indiquen un potencial per a estendre la vida laboral més enllà dels nivells actuals. No obstant això, les diferències significatives en el nombre d'anys previstos de bona salut entre persones amb diferents nivells d'educació requereixen polítiques que tinguin en compte aquesta heterogeneïtat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor