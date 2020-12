Detenen els integrants d'una banda que robava en cases amb el mètode de la cola d'enganxar

Agents de la policia espanyola han detingut a la ciutat d'Alacant a vuit persones que formaven una organització criminal itinerant altament especialitzada en robatoris amb força en interior de domicili, i que es desplaçaven pel territori per cometre aquests delictes mitjançant el mètode del fil de cola d'enganxar per marcar les portes dels habitatges.Amb aquesta desarticulació s'han aclarit un total de 15 robatoris a l'interior d'habitatges, s'han realitzat tres registres en diferents domicilis i un altre en una joieria que era utilitzada per donar sortida al producte dels robatoris. També s'han realitzat diferents inspeccions en establiments de compra d'or, on s'han intervingut grans quantitats de peces de joieria a més d'útils i eines específiques per al robatori en habitatges, ha informat la policia en un comunicat.L'organització delictiva estava molt organitzada i estructurada en diferents nivells. D'una banda, hi havia els encarregats de localitzar els habitatges que posteriorment serien violentades. Per a això, recorrien diferents ciutats i de matinada "marcaven" amb fils de cola les portes d'edificis sencers, per tal de conèixer l'endemà si en aquestes cases es trobaven els seus habitants a l'interior o si per contra havien sortit a treballar.Posteriorment, altres integrants de l'organització recorrien els edificis marcats i eren els encarregats d'entrar a les cases per robar. Aquests últims eren experts en el maneig de rossinyols i altres eines específiques per forçar els bombins o panys de les portes d'accés als domicilis. En molts d'aquests habitatges els propietaris no s'adonaven del robatori fins al moment d'anar a buscar les joies del lloc on les tinguessin guardades.En un tercer graó del grup hi havia els encarregats de donar sortida al mercat negre el botí dels robatoris, principalment joies i objectes de valor. Entre ells es trobava una persona que treballava en una joieria, responsable de fondre l'or per evitar que les peces robades poguessin ser reconegudes.La investigació de la policia espanyola va començar gràcies a la col·laboració ciutadana alertada per la difusió d'una campanya de la Delegació de Participació Ciutadana de la Comissaria Provincial d'Alacant.L'operació policial desenvolupada va tenir el seu inici en la trucada al 091 d'Alacant d'una persona que va observar com dos homes podrien estar manipulant la porta d'entrada d'un habitatge. Aquesta persona va recordar una campanya de la Delegació de Participació Ciutadana de la Comissaria Provincial d'Alacant que s'havia difós setmanes abans en els mitjans de comunicació i traslladat als administradors de finques per prevenir sobre el mètode dels fils de cola i va comunicar el que estava succeint a la policia.Una patrulla del Grup Operatiu de Resposta de la Comissaria de Districte Centre es va presentar al lloc i va poder localitzar aquestes persones, iniciant-se des d'aquest moment una investigació per part de Grup de Delinqüència Especialitzada de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant per a aconseguir identificar i detenir tots els membres d'aquesta organització criminal, altament especialitzada i molt activa.La investigació ha estat "complicada", ja que els presumptes culpables prenien grans mesures de seguretat per tal d'evitar ser descoberts dificultant l'actuació policial. En aquest cas, ha destacat la policia, han estat "molt importants" les inspeccions realitzades per part la Brigada Provincial de Policia Científica en els llocs on van aparèixer els fils de cola.Un cop identificats tots els integrants de l'organització criminal, es va establir un important dispositiu policial que va aconseguir la detenció dels mateixos impedint un fet infraganti.

