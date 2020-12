Mor una dona a Sabadell en caure d'un quart pis mentre netejava la finestra

Una dona ha mort aquest diumenge al matí a Sabadell en caure d'un quart pis mentre netejava les cortines i la finestra. Els fets han passat al carrer Mauritània, confluència amb el carrer Apúlia de la ciutat vallesana, al barri de la Concòrdia.La víctima rondaria la vuitantena d'anys i segons ha confirmat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ahan rebut l'avís a les 11.21 del matí i s'hi han desplaçat tres dotacions. Contactats per aquest mitjà, Mossos d'Esquadra ha confirmat els fets i ha assegurat que la dona s'hauria precipitat per la finestra del domicili a la via pública.

