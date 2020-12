Altres notícies que et poden interessar

Preocupació entre el sector de la perruqueria i l'estètica a les portes d'un Nadal atípic amb menys clients. Després del segon tancament dels centres d'estètica, els establiments noten que el volum de feina no s'ha recuperat. Assenyalen que no abunden les reserves a les agendes, quan en un any normal molts clients s'afanyarien a demanar hora en aquestes dates.Davant d'aquesta situació, el gremi de perruquers de Tarragona i Lleida assegura que la situació és "dramàtica". A més, els professionals reivindiquen que els seus locals són espais segurs i animen la clientela a no descuidar la imatge malgrat que les trobades i reunions socials es vegin limitades per les restriccions anticovid.A pocs dies abans de Nadal, el president l'Associació de Perruqueria i Barberia de Tarragona i Lleida, Pere Salcedo, lamenta que molts establiments tenen pràcticament buida l'agenda, quan habitualment per aquestes dates era difícil trobar hora per fer-se el tint, tallar-se el cabell o pentinar-se. "Com que no es pot sortir, la gent jove no ve a la perruqueria i estem abocats a tenir la meitat de feina o inclús menys", assegura Salcedo. El barber explica que els clients opten per serveis més bàsics i posposen els tractaments més cars. "La gent s'espera a última hora i retarda tant com pot tallar-se el cabell", afegeix Salcedo.Tot i que reconeix que no els queda altra que "aguantar i donar el millor servei", Salcedo calcula que al voltant d'un 40% de perruqueries tancaran si no se'ls rebaixa la pressió fiscal. Per aquesta raó, demana la reducció del 21% de l'IVA per tal que el sector ho pugui "repercutir" en els preus i ser més competitius. Així mateix, remarca que els seus locals, com els dels centres d'estètica, són "segurs" i considera que ha estat molt "injust" el tancament d'aquests establiments.De fet, la presidenta l'Associació d'Esteticistes Tarraconense, Tere Rubio, assenyala que les professionals estan molt "desesperades i angoixades" perquè treballen molt poc. A diferència del primer tancament, quan la clientela va respondre, ara l'escenari és un altre. "La gent té por per la seva situació econòmica, la meitat no demanarà cita perquè no es pot sortir; els Nadals no seran com fins ara; si no et pots ajuntar amb els teus, tens uns altres ànims", afirma. A més, denuncia que les ajudes promeses per les administracions han arribat amb comptagotes i titlla "d'injust" el segon tancament dels centres.La Mònica Garcia, propietària d'una perruqueria a Valls, certifica que els negocis estan patint les conseqüències econòmiques derivades de la crisi sanitària. Explica que la feina ha "afluixat moltíssim" i es pregunta: "Si no pots sortir, per què t'has d'arreglar i pentinar? És un peix que es mossega la cua; un canvi molt bèstia". Eli Expósito, responsable d'un centre d'estètica, explica que han treballat força des de la reobertura dels negocis. Han pogut reprogramar la majoria de les cites perdudes, en bona part per haver mantingut uns preus competitius.L'esteticista defensa que segueix al peu de la lletra els protocols sanitaris i reivindica que les estètiques són espais segurs. "Esperem tenir més feina, no crec que la gent hagi de tenir por a fer-se els serveis de sempre; esperem que la gent s'arregli encara que sigui per estar a casa i amb els de casa perquè hem de començar l'any amb força", conclou Expósito.

