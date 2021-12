Què es podrà fer i què no a Catalunya a partir de divendres?

Altres notícies que et poden interessar

Lai la variantja són aquí i el Govern ha anunciat mesures . Les restriccions tornen després que passat l'estiu caiguessin gairebé totes davant una pandèmia que semblava haver donat la treva definitiva, però que ara ha repuntat just amb lesa tocar. El llistat de normes entrarà en vigor si ho avala eli quedaria així:- 50% als interiors. Als exteriors es manté l'ocupació plena.- Grups de màxim 10 persones a les taules dels bars i restaurants, tant en interiors com en exteriors.- El passaport Covid segueix sent obligatori per accedir a qualsevol espai de restauració interior. Els clients allotjats en un hotel no requeriran el certificat de vacunació si no fan ús dels espais de restauració.- Locals d'oci nocturn: tornen a estar tancats.- Es torna a un aforament del 70% en espais culturals i ja no hi ha límit d'assistents als esdeveniments.- Parcs temàtics oberts al 70%.- Parcs i jardins públics i àrees de joc infantils a l'aire lliure al 70% d'aforament i sense límit d'horari.- Espais infantils lúdics també al 70%.- Torna l'aforament del 70% en sales de joc, bingos i casinos.- Les trobades i reunions privades es limiten a un màxim de 10 persones.- Es pot menjar i beure en qualsevol espai públic a l'exterior.- Manifestacions permeses i amb moviment.- El règim de visites a les residències es manté igual, amb l'obligatorietat del passaport Covid per poder accedir-hi.- Es recupera el toc de queda nocturn de la una a les sis de la matinada.- Es pot circular sense mascareta pel carrer quan hi ha distància entre individus.- Lliure entrada i sortida de Catalunya.- Lliure mobilitat per tot Catalunya.- Transport públic al 100%.- Taxis i vehicles de transport públic sense límit de passatgers.- L'aforament passa al 70% en comerços i centres comercials.- Tots establiments comercials i de serveis poden obrir de 6 a 22 hores, segons la llicència que tinguin.- Actes religiosos i cerimònies amb assistència il·limitada (casaments i funerals inclosos).- Aforament del 70% en els actes religiosos i les cerimònies.- Els equipaments esportius -inclosos gimnasos i piscines- retornen al 70% d'aforament en interior i exterior.- Els recintes esportius poden obrir el 70% en exteriors i també en espais tancats.- Assemblees esportives al 70% de nou.- El passaport Covid és obligatori per accedir als gimnasos.- Totes les classes universitàries es mantenen presencials i amb un 100% d'aforament.- Poden obrir amb normalitat les escoles de música i dansa.- Es permeten les pernoctacions en les sortides escolars sempre que siguin amb el grup bombolla del centre.-Es recomana la recuperació del teletreball, que es farà obligatori només en el cas dels funcionaris públics.- Congressos, convencions i fires comercials amb aforament del 70%- Flexibilitat horària per esglaonar l'entrada i sortida de la feina.- Adoptar mesures d'organització en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.​​​

