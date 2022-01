Què es podrà fer i què no a Catalunya a partir d'aquest divendres?

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia segueix instal·lada a casa nostra, però l'afectació que òmicron té als hospitals porta el Govern a relaxar encara més les restriccions. Després que el toc de queda acabés el passat divendres, aquest dimarts l'executiu ha anunciat un nou relaxament, que allibera gairebé tots els sectors , menys l'oci nocturn, que seguirà tancat, almenys una setmana més.- Horari d'obertura habitual, no hi ha límits horaris.- 100% d'aforament en interiors i exteriors.- No hi ha límit de persones per taula.- El passaport Covid continua sent obligatori per accedir a qualsevol espai de restauració interior. Els clients allotjats en un hotel no requeriran el certificat de vacunació si no fan ús dels espais de restauració.- Els locals d'oci nocturn continuen tancats.- Es recupera l'aforament del 100% en espais culturals. En el cas de les sales de concert, el públic haurà d'estar assegut.- Parcs d'atraccions oberts al 100% d'aforament.- Parcs i jardins públics i àrees de joc infantils a l'aire lliure al 100% d'aforament i sense límit d'horari.- Les activitats lúdiques en interiors se situen al 100% d'aforament.- Aforament del 100% en sales de joc, bingos i casinos.- Es permet la restauració a cinemes i teatres si hi ha els establiments habilitats i es mantenen les mateixes mesures que a tots els bars i restaurants.- Les trobades i reunions privades, tant en interiors com en exteriors, no tenen limitació del total de persones.- Es pot menjar i beure en qualsevol espai públic a l'exterior.- Manifestacions permeses i amb moviment.- El règim de visites a les residències es manté igual, amb l'obligatorietat del passaport Covid per poder accedir-hi.- No hi ha toc de queda nocturn.- Mascareta obligatòria, també a l'exterior, amb certes excepcions - Lliure entrada i sortida de Catalunya.- Lliure mobilitat per tot Catalunya.- Transport públic al 100%.- Taxis i vehicles de transport públic sense límit de passatgers.- L'aforament passa al 100% en comerços i centres comercials.- Tots els establiments comercials i de serveis poden obrir segons la llicència que tinguin, sense límits horaris.- Aforament del 100%, ventilació reforçada en els actes religiosos i les cerimònies que siguin en espais tancats.- Actes religiosos i cerimònies amb assistència il·limitada si són a l'aire lliure (casaments i funerals inclosos).- Els equipaments esportius -inclosos gimnasos i piscines- retornen al 100% d'aforament en interior i exterior.- Els recintes esportius poden obrir el 100% en exteriors i també en espais tancats.- Assemblees esportives al 100%.- El passaport Covid és obligatori per accedir als gimnasos.- Totes les classes universitàries es mantenen presencials i amb un 100% d'aforament.- Poden obrir amb normalitat les escoles de música i dansa.- Es permeten les pernoctacions en les sortides escolars sempre que siguin amb el grup bombolla del centre.- Es recomana afavorir el teletreball, o si no és possible, els torns esglaonats. El teletreball és obligatori només en el cas dels funcionaris públics.- Congressos, convencions i fires comercials amb aforament del 100%.- Flexibilitat horària per esglaonar l'entrada i la sortida de la feina.- Adoptar mesures d'organització en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor