El Govern ha fet canvis en les restriccions que hi havia fins ara a Catalunya. Les dades de la pandèmia no són bones i els contagis creixen dia rere dia. Les vacances de Nadal, i els àpats familiars previstos per aquestes dates, fan témer a la Generalitat que hi pot haver un rebrot important de cara al gener si no es prenen les mesures adequades.Repassem a continuació què es pot fer i què no a Catalunya a partir d'aquest dilluns, 21 de desembre, i fins a l'11 de gener, segons la informació que ha difós la Generalitat:- Confinament comarcal tota la setmana, excepte per causa justificada. Només es podrà sortir de la comarca per anar a veure familiars del 23 de desembre al 6 de gener.des del dimecres 23 només s'hi pot entrar o sortir per motius laborals, obligacions sanitàries o retorn al domicili habitual.- Prohibida l'entrada i la sortida de Catalunya excepte per causa justificada.- Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública.- Mantenir les bombolles de convivència o bombolles ampliades.- Toc de queda nocturn de les 10 de la nit a les 6 del matí, moment en el qual no es pot circular per la via pública excepte en alguns casos específics. Els dies 24 i 31 de desembre s'ampliarà fins a la una de la matinada i la Nit de Reis, a les 11 de la nit.- El transport públic es manté al 100%.- Les persones residents a l'Alt Urgell i Andorra es podran moure entre els dos territoris.- Prohibides les reunions de més de 6 persones, excepte els que siguin de la bombolla de convivència.-De cara a les festes de Nadal es permetran ampliar a un màxim a 10 persones els dies festius del 24,25, 26 i 31 de desembre, i l'1 i el 6 de gener. Com a màxim es podran barrejar dues bombolles de convivència.- Reobertura dels centres comercials amb un aforament limitat al 30% de la capacitat.- Els espais tancats dels centres comercials han de garantir una bona ventilació.- La limitació d'aforament s’aplica tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas dels centres comercials i recintes comercials.- Gimnasos i restaurants a l'interior del centre comercial no podran obrir.- Caldrà establir sistemes de control d’aforament i fluxos, als establiments i locals que s’hi troben ubicats i també als accessos, inclosos els aparcaments.- Es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils o àrees de descans.- Tots els establiments comercials es mantindran sempre al 30% d'aforament.- Mercats no sedentaris amb aforament al 30%.- Els establiments comercials oberts al públic han de tancar a les 21 hores del vespre.- Es permet la recollida esglaonada al local i el repartiment a domicili.- Oberts tots els centres d'estètica i que impliquen contacte personal, però amb cita prèvia i sense poder atendre més d'un client a la vegada.- Obertes les perruqueries.- Cinemes, teatres, auditoris poden obrir al 50%, amb un límit de 500 persones, totes assegudes. Si compleixen amb les condicions de ventilació reforçada i garanteixen les mesures de control d'aglomeracions, podran acollir fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ, sempre respectant el límit del 50% de l’aforament màxim autoritzat.- Els titulars de les activitats hauran de presentar una declaració responsable al departament de Cultura i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, informant de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat.- Poden obrir fins a les 10 de la nit, pel que els espectadors poden saltar-se el toc de queda nocturn per tornar d'aquests actes sempre que puguin acreditar-ho mitjançant les entrades.- Museus, biblioteques i sales d'exposicions es mantenen amb la meitat d'aforament i un límit de 600 persones.- Prohibida l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.- Tancament de parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils a les 20 h.- Tancament de salons de joc, casinos i sales de bingo.- Suspesa l'activitat presencial en centres cívics i altres espais comunitaris (tallers, xerrades, cursos...).- Actes religiosos i cerimònies amb assistència limitada al 30%.- S'amplia el límit d'assistents als actes religiosos a 500 persones.- Si es respecte el màxim d'aforament del 30% es podrà arribar a 1.000 persones, si es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats complint les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i garantint mesures de control d’aglomeracions.- També en tots aquests casos els titulars d’aquestes activitats hauran de presentar una declaració responsable al departament de Justícia, i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat.- Equipaments esportius oberts al 50% en el cas que siguin a l'aire lliure, excepte a la Cerdanya i el Ripollès, on estaran tancats fins al 6 de gener.- Gimnasos oberts al 30% i sense possibilitat d'utilitzar els vestidors (només poden fer-ho els usuaris de les piscines), excepte a la Cerdanya i el Ripollès, on estaran tancats fins al 6 de gener. A la resta de Catalunya, caldrà cita prèvia i només es podran fer aquelles activitats de baixa intensitat amb les quals es pugui seguir portant la mascareta.- Les competicions no professionals segueixen ajornades.- Activitats esportives no competitives organitzades en l'àmbit escolar.- Terrasses de bars i restaurants obertes de les 7:30 hores del matí a 9:30 hores del matí per servir esmorzars i des de les 13 hores fins a les 15:30 hores per servir dinars.- Interior de bars i restaurants oberts al 30%, de les 7:30 hores del matí a 9:30 hores del matí per servir esmorzars i des de les 13 hores fins a les 15:30 hores per servir dinars.- Dos metres entre taules que, com a màxim, poden ser ocupades en grups de quatre persones. Si es tracta d'un grup bombolla, podrà haver-hi fins a sis persones.- El servei a domicili es pot distribuir fins a les 23 h.- Aforament del 50% en espais comuns dels hotels.- Docència presencial a infantil, primària i ESO.- La docència teòrica ha de ser en format virtual a les universitats.- Autoritzades les activitats extraescolars en grups de 6, com a màxim.- Activitats de l'àmbit del lleure educatiu a l'aire lliure i aquelles que es facin en espais interiors, en grups 6.- Poden obrir les escoles per a adults, de règim d'ensenyament especial i escoles oficials d'idiomes.- Pressió als estudis postobligatoris per reduir l'assistència presencial al màxim.- Teletreball en tots els casos que sigui possible.- Flexibilitat horària per esglaonar l'entrada i sortida de la feina.- Adoptar mesures d'organització en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.- Suspesos els congressos i convencions.

