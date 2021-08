Què es pot fer i què no a Catalunya a partir d'aquest cap de setmana?

Altres notícies que et poden interessar

La cinquena onada del coronavirus continua deixant contagis, en especial entre els que encara no s'han vacunat. Els ingressats als hospitals i els pacients crítics es redueixen lentament, però el risc d'una sisena onada plana a l'horitzó. Davant d'aquesta situació,, excepte el toc de queda, tombat pel TSJC. A continuació, què es pot fer a Catalunya des del 27 d'agost:- Es pot circular sense mascareta pel carrer quan hi ha distància entre individus.- Lliure mobilitat durant tot el dia.- Lliure entrada i sortida de Catalunya.- Lliure mobilitat per tot Catalunya.- Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública.- Transport públic al 100%.- Taxis i vehicles de transport públic sense límit de passatgers.- Reunions limitades a 10 persones.- Prohibit menjar i beure en espais públics.- Aforament del 70% en comerços i centres comercials.- Tots establiments comercials i de serveis poden obrir de 6 a 00.30 hores, segons la llicència que tinguin. Les botigues de 24 hores, també.- Obertura de tots els comerços no essencials cada dia de la setmana, amb els centres comercials inclosos.- Es permet la recollida esglaonada al local i el repartiment a domicili fins a les 00.30 h.- Totes les activitats queden tancades a les 00.30 h.- Prohibits els esdeveniments amb gent dreta. Han de ser tots amb seient assignat.- Festes majors i revetlles: els actes han de seguir les mesures generals.- Aforament del 70% en espais culturals.- Les activitats culturals que admetin més de 15.000 persones poden omplir el 20% del seu aforament creant sectors independents de 3.000 persones.- Parcs temàtics oberts al 50%.- Parcs i jardins públics i àrees de joc infantils a l'aire lliure amb una ocupació del 50% i sense límit d'horari.- Espais infantils lúdics al 50%.- Aforament del 70% en sales de joc, bingos i casinos: màxim 500 persones a l'interior i 1.000 a l'exterior.- Actes religiosos i cerimònies amb assistència limitada al 70% (casaments i funerals inclosos).- Límit d'assistents als actes religiosos a 1.000 persones en interiors i 3.000 a l'aire lliure.- Activitat esportiva permesa de 6 del matí a 12 de la nit.- Oberts els equipaments esportius d'interior -inclosos gimnasos i piscines- al 70%.- Permesa la restauració en equipaments esportius amb les mateixes mesures que la resta.- Les competicions esportives que admetin més de 15.000 persones poden omplir el 20% del seu aforament amb sectors independents de 3.000 persones.- Es permeten totes les competicions esportives federades.- Es permet el públic a totes les competicions d'àmbit català on hi hagi seient preassignat, al 70%.- Vestidors esportius utilitzats per tots els usuaris.- Equipaments esportius a l'aire lliure amb aforament limitat al 70%.- Activitats en grup a l'aire lliure sense limitació de persones i sense necessitat de mascareta.- Assemblees esportives al 70% i amb un aforament màxim de 500 persones (1.000 a l'aire lliure).- Interiors i terrasses de bars i restaurants poden obrir sense interrupcions de 6 del matí a les 00.30 h de la matinada.- Grups de fins a 10 persones a les taules dels bars i restaurants.- Aforament del 50% en interiors de bars i restaurants. 100% en exteriors.- Aforament del 50% en espais comuns dels hotels.- Presencialitat en escoles per a adults, de règim d'ensenyament especial i escoles oficials d'idiomes.- Poden obrir les escoles de música i dansa.- Es permeten les pernoctacions en les sortides escolars sempre que siguin amb el grup bombolla del centre.- Teletreball en els casos que sigui possible.- Flexibilitat horària per esglaonar l'entrada i sortida de la feina.- Adoptar mesures d'organització en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.- Congressos, convencions i fires comercials amb aforament del 70% Càtering permès a peu dret i amb aliments individuals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor