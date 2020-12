​El col·lectiu On Són les Dones?, Premi Muriel Casals de Comunicació 2020

Òmnium Cultural ha decidit atorgar el Premi Muriel Casals de Comunicació al col·lectiu On Són les Dones? per la seva tasca a l'hora de reivindicar el paper de les dones en tots els àmbits de la societat i denunciar l'anormalitat que suposa la seva absència en la política, la cultura, el món acadèmic i, sobretot, els mitjans de comunicació. "Se les guardona per haver aconseguit que ja no puguem mirar els mitjans sense fer aquesta lectura sobre la subrepresentació de dones opinadores", destaca el jurat. El guardó es lliurarà en el marc de la 70a edició de la Nit de Santa Llúcia, que se celebrarà el 15 de desembre al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmat que només es podrà viure en "un món millor" si els homes són capaços "de parlar menys i escoltar més". D'aquesta manera, Cuixart ha agraït al col·lectiu d'On Són les Dones? "per ser-ne el mirall".El jurat, format per Odei A.-Etxearte, Sara Gonzàlez, Àlex Gutiérrez, Núria Iceta, Albert Sàez, Sebastià Serrano i Marina Llansana, també ha posat de relleu la feina que ha fet el col·lectiu i la seva "capacitat d'incidència i transformació real", ja que són molts els àmbits on es veu el fruit de la seva tasca. A més, també remarquen "el fet d'haver nascut de manera espontània i haver estat capaces d'articular-se i emprendre iniciatives conjuntes", com la de "convertir-se en interlocutores institucionals per reclamar el compliment de la llei d’igualtat" davant del Síndic de Greuges o el Parlament de Catalunya.És el quart any consecutiu que el Premi de Comunicació que s'entrega la Nit de Santa Llúcia porta el nom de Muriel Casals, en reconeixement a l'expresidenta d'Òmnium Cultural. Aquest guardó busca donar a conèixer els esforços dels professionals de la comunicació per prestigiar l'ús de la llengua i projectar la cultura dins els Països Catalans. El premi està dotat amb 3.000 euros, gràcies a la donació que va fer la filla de Muriel Casals dels diners de la indemnització pel tràgic accident que va posar fi a la vida de qui va ser presidenta de l'entitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor