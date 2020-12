​El TSJC jutja aquest dilluns el conseller d'Exteriors, Bernat Solé, per l'1-O

El conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, serà jutjat aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la seva actuació com a alcalde d'Agramunt (Urgell) durant les dates prèvies a l'1-O. La Fiscalia li demana un any i mig d'inhabilitació com a càrrec públic i 24.000 euros de multa per un delicte de desobediència, en considerar que va promoure i afavorir la votació suspesa pel Tribunal Constitucional (TC). Segons el ministeri públic, l'exalcalde d'Agramunt va desatendre la prohibició del TC d'impedir el referèndum i va "permetre i col·laborar" en la votació al municipi.En la seva interlocutòria d'obertura de judici oral, el TSJC recorda que el 7 de setembre del 2017, Solé va promulgar un decret d'alcaldia donant ple suport al referèndum, després que el Parlament aprovés la seva convocatòria. La delegació del govern espanyol a Catalunya va advertir tots els alcaldes que havien d'intentar impedir la votació, arran de la suspensió decretada pel Tribunal Constitucional, advertiment que Solé va rebre el 12 de setembre.El 25 de setembre Solé va participar en un acte a favor del referèndum organitzat en un casal municipal i va dir que l'1 d'octubre calia anar a votar per defensar el dret de vot, declaracions que es van recollir a la revista municipal 'Sió'. Segons el magistrat instructor, el mateix 1-O l'aleshores alcalde va cedir una escola municipal per poder votar i va prendre decisions com amagar diversos cops les urnes perquè no les trobés la Guàrdia Civil. També va proposar acabar la votació una hora abans del previst. Aquesta actuació també es va recollir a la revista municipal.Està previst que companys i amics de Solé a l'Ajuntament i a ERC d'Agramunt, com l'actual alcaldessa, Sílvia Fernàndez, es desplacin en cotxe fins a Barcelona per donar-li suport a les portes del Palau de Justícia. També l'acompanyaran el coordinador nacional del partit i vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; el president del Parlament, Roger Torrent; els consellers Chakir El Homrani i Teresa Jordà, diputats al Parlament i alcaldes d'ERC, entre altres.Segons el guió previst, el judici començarà a les 10 del matí amb la declaració de Solé. Posteriorment declararan tres testimonis, un de la defensa i dos proposats tant per fiscalia com defensa. Són tres homes d'Agramunt propers a Solé, ERC i la revista 'Sió'.En un acte amb alcaldes a Girona aquest divendres, Solé va dir que afronta "amb tranquil·litat" el judici. "Estar al costat de la ciutadania com a alcalde mai hauria de ser delicte; l'1-O va ser una festa democràtica i un exemple de com ens vam posar d'acord perquè la ciutadania expressés la seva voluntat a través del vot", va dir. El conseller afirma que jutjar-lo a ell també és "jutjar el municipalisme".Bernat Solé creu que, més enllà que "l'última paraula la té el tribunal", el que ell té "molt clar" és que com a alcalde va fer allò que li corresponia. "La majoria dels alcaldes ens vam posar al costat de la ciutadania; i jutjar-me a mi també és fer-ho al municipalisme", va afirmar divendres el conseller d'Exteriors.El seu cas serà el segon contra un alcalde que arriba a judici per l'1-O. El 17 de novembre passat, l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, es va asseure davant del jutjat penal número 1 de Figueres. La denúncia contra ella la va presentar un veí del poble que diu que treballa d'escorta. Mindan, que s'enfronta a un any d'inhabilitació i a pagar 3.240 euros de multa, va sostenir al judici que en cap moment va fer res per facilitar que els locals municipals s'obrissin pel referèndum. "Tot Catalunya coneixia que s'havia de celebrar", va sostenir.

