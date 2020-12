El brot a la residència de Cervera va a més i ja hi ha 29 contagiats

Altres notícies que et poden interessar

El brot actiu de Covid-19 a la residència de gent gran Mare Janer de Cervera ja afecta prop de la meitat dels residents. Segons ha informat la Paeria de Cervera, 24 dels 53 interns han donat positiu en els tests ràpids efectuats, així com 5 dels 40 treballadors del centre. Encara falta saber el resultat d'un dels usuaris.Els 24 residents afectats estan aïllats a una zona de la residència que es va habilitar amb aquest objectiu, mentre la resta estan confinats a les seves habitacions per evitar possibles contagis. De moment, l'evolució dels positius és lleu i molts no presenten símptomes, malgrat la Paeria alerta que "cal estar amatents en el desenvolupament de la infecció".El cos de Bombers de la Generalitat està donant suport en el trasllat de persones entre les diferents zones i habitacions.La Paeria de Cervera va informar aquest divendres d'un brot de coronavirus a la residència de gent gran Mare Janer que afectava nou interns. Aquest dilluns es van detectar els primers símptomes de Covid-19 en tres dels residents, un dels quals va donar positiu en els tests ràpids efectuats.

