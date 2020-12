Tornar a ballar a l'Apolo (amb pas previ per una PCR)

Cua d'assistents a l'Apolo per participar en l'assaig clínic. Foto: Blanca Suay / ACN

Una de les principals imatges urbanes que deixa la pandèmia són les cues per entrar a les portes de comerços i clíniques de PCR. La cua que s'ha conformat aquest dissabte a l'avinguda del Paral·lel de Barcelona era especial per inusual. Un seguit de persones que amb prou feines superaven la trentena esperaven per entrar a l'Apolo, tancat des del març per la pandèmia. De forma excepcional, el Procicat ha autoritzat un assaig clínic en forma de concert amb cinc-cents assistents, organitzat per l'Hospital Germans Trias i Pujol en col·laboració amb el Primavera Sound i la Fundació Lluita contra la Sida. Qui signa la crònica hi ha participat.Pel miler de voluntaris allistats a l'assaig clínic el dia començava amb una visita a l'espai instal·lat per l'organització al Parc de les Tres Xemeneies, a uns metres de la sala de concerts, per participar en el cribratge. Presa de temperatura, canvi de mascareta, lectura del codi QR identificatiu en l'aplicació de l'assaig clínic i directes cap a una de les carpes per fer-se una prova PCR i un test d'antígens. En poc més de quinze minuts el resultat, negatiu, apareixia a l'aplicació.Hores després, un SMS serveix per confirmar que s'és un dels cinc-cents voluntaris que poden assistir al concert experimental, de cinc hores de durada i sense obligació de guardar la distància de seguretat. Un altre mig centenar de voluntaris forma part del grup de control de l'assaig clínic, que també s'haurà de sotmetre a un test d'antígens i una PCR un cop passin vuit dies.Després de fer cua a les portes de la sala de concerts, els assistents se sotmeten de nou a una presa de temperatura, mostren el codi QR i s'han de canviar la mascareta que porten de casa per una FFP2 facilitada per l'organització. A dins del recinte, tres espais ben delimitats. A la sala principal d'Apolo, un dels espais més concorreguts, és l'única zona on està permès consumir begudes. Els vigilants de seguretat intenten mantenir certes distàncies entre els grups d'amics, tot i que l'assaig ja compta que no es guardarà cap mena de separació.A la sala de sota, un DJ no aconsegueix seduir una gran quantitat de públic, però de mica en mica comença a omplir-se la sala amb el grup lleidatà Renaldo & Clara. "Estava una mica cagada per la PCR però estic molt contenta d'haver superat la meva por", confessa la cantant, que també ha passat per les mateixes proves clíniques i agraeix als participants que s'hagin prestat com a voluntaris: "Gràcies per haver prestat els vostres nassos i colls per la ciència". Precedeixen en l'atípic concert al grup barceloní Mujeres. Entre actuacions, la prevenció obliga a desinfectar l'escenari, instruments inclosos.Entre els assistents, varietat de motius per participar en el concert experimental. Assidus a la música en directe que troben a faltar poder gaudir d'una actuació sense estar asseguts, colles d'amics que enyoren les nits de farra a Apolo i també un sector seduït per l'al·licient de rebre a canvi una entrada per un concert del Primavera Sound del 2021, ajornat al juny amb l'esperança que la situació sanitària es resolgui.Perquè esdeveniments de masses com el popular festival de música o fins i tot el Mobile World Congress es puguin celebrar amb seguretat, els tests d'antígens seran una eina imprescindible. Comprovar-ne l'eficàcia és un dels principals objectius d'aquest assaig clínic que mira de demostrar que els falsos negatius que pot donar aquesta eina de diagnòstic tenen una capacitat infecciosa molt limitada. Per traçar possibles contagis, tots els assistents estaven obligats a tenir instal·lada l'aplicació Radar Covid, si bé no es comprovava que estigués en funcionament. Diumenge vinent una altra tanda de cues al parc de les Tres Xemeneies comprovarà si les previsions de l'equip mèdic anaven ben encaminades.

