Els Mossos investiguen un tiroteig al districte de Sant Martí de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al districte de Sant Martí de Barcelona. Tal com ha avançat la Cadena Ser-Barcelona i ha confirmat l'ACN, els fets s'haurien produït al voltant de la una de la matinada d'aquest dissabte.Han estat els mateixos veïns de la zona qui van alertar al cos policial en sentir els trets. Immediatament, els agents es van desplaçar fins al lloc dels fets, però un cop allà no van trobar a ningú. L'incident, doncs, tampoc hauria acabat amb cap persona ferida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets.

