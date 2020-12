Centenars de persones es manifesten a Badalona per exigir «justícia i dignitat» pels afectats per l'incendi

Centenars de persones s'han manifestat aquest dissabte a la tarda pels carrers de Badalona per reclamar "justícia" i "dignitat" pels afectats per l'incendi a la nau del barri del Gorg, on han mort almenys tres persones. La marxa ha arrencat a la parada de metro del Gorg i ha arribat fins a la Plaça de la Vila enmig de proclames contra el racisme i demanant la dimissió de l'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol.Els manifestants han fet un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Badalona i han reclamat "papers i un sostre" per a totes les persones afectades. En aquest sentit, han denunciat que molts dels afectats estan dormint al carrer i han demanat als dirigents polítics que "no mirin cap a un altre cantó".

