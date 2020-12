La restauració i l'oci nocturn asseguren que se senten «menystinguts i discriminats» pel Procicat

El sector ha denunciat que no se'ls permeti flexibilitzar les mesures imposades ni se'ls ofereixi "cap alternativa". En aquest sentit, l'associació ha proposat l'ús de tests ràpids, aplicacions de control o registres d'assistents com a eines per una possible flexibilització de les restriccions.Per altra banda, han denunciat que els ajuts econòmics aprovats fins ara són "del tot insuficients" per garantir la viabilitat i supervivència de la majoria d'empreses."No existeix cap voluntat política d'ajudar els nostres sectors. Ningú s'esforça el més mínim per buscar alternatives a les restriccions desproporcionades que se'ns han imposat i tothom s'ho mira des de la barrera i amb la panxa plena", ha afirmat el secretari general de l'entitat, Joaquim Boadas.Fecasarm ha advertit que la impossibilitat de reobrir les activitats d'oci nocturn i la limitació dels horaris i aforaments de la restauració provocarà un increment de les festes i reunions il·legals. En aquest sentit, l'associació ha afirmat que és "millor" que les persones es reuneixin en locals legals, amb un aforament limitat i mesures sanitàries, que en espais sense control.Per altra banda, l'entitat ha traslladat el "suport" a la prova pilot que es portarà a terme a la Sala Apolo amb tests d'antígens, en col·laboració amb l'Hospital Can Ruti. Tot i això, l'associació ha assegurat que aquestes proves s'haurien de fer de manera més freqüent en el temps i en més espais.