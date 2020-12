Una nena de 12 anys de Cantàbria té un fill a casa seva

Una nena de 12 anys de Cantàbria va parir un fill a casa seva el passat diumenge. Segons explica El Correo , els seus pares i la seva família desconeixien completament que la seva filla estigués embarassada. Ho van saber en el moment que aquesta va trencar aigües. Un equip de sanitaris es van traslladar al domicili per donar suport a la menor i aconseguir estabilitzar la mare i el nadó.La nena ha estat donada d'alta ja de l'Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. El nadó, però, segueix hospitalitzat per mantenir el seu bon estat de salut, encara que els mitjans locals assenyalen que el petit es troba "perfectament". L'assumpte es troba en mans de la Fiscalia per determinar si obre una investigació sobre els fets i l'embaràs de la menor. La família es planteja renunciar al nadó, fet que obligaria a obrir-se un procediment per a la seva acollida i adopció.