El govern espanyol veta la participació de Catalunya en una cimera internacional

Ho han tornat a fer. Res a canviat amb el Gobierno de @sanchezcastejon i @PabloIglesias . Boicotejar Consellers a actes a l'exterior continua sent "deporte nacional". https://t.co/L7M87lg4K9 — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) December 12, 2020

El govern espanyol ha vetat la participació de Catalunya en una cimera internacional de polítiques digitals a Estònia. Segons ha explicat RAC1, no s’ha permès que el conseller Puigneró hi participes per parlar sobre polítiques digitalsPuigneró, com a titular de Polítiques Digitals i Administració Pública, havia de participar la setmana que ve al Global Business Summit per parlar sobre ciberseguretat i cibercrim durant la pandèmia i de com s’ha combatut des de CatalunyaEl conseller ha explicat que han rebut un correu d’Estònia avisant-los que els desconvocava perquè l’ambaixada espanyola els havia comunicat que un conseller català no podia representar Espanya."Fins ara sabíem que l’Estat espanyol pretenia silenciar tot el que feia referència a l’independentisme català a l’exterior. Però ara pretén fins i tot silenciar la innovació catalana. Això no es pot permetre, perquè atempta contra el progrés de Catalunya", ha remarcat.El conseller Puigneró ha denunciat que encara que hi hagi un govern socialista a Madrid, "res ha canviat".

