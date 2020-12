Les comunitats on governa el PP avancen la inscripció del pròxim curs escolar per no aplicar la llei Celaá

Casado ha afegit que no permetran una "minva en la qualitat educativa", i que es pugui passar de curs amb assignatures suspeses, "tal com pretén la Llei Celaá". Ha afegit que les autonomies del PP pretenen seguir fomentant la cultura de l'esforç i la competitivitat. A més, ha assegurat també que quan el PP arribi al govern derogarà aquesta "injusta llei" i la recorrerà al Tribunal Constitucional (TC) i a les institucions europees.El líder del PP ha proposat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, un Pacte d'Estat per la investigació, i per dedicar al sector "des d'ara" un 2% del PIB. A parer seu, cal seguir invertint en el sector de la investigació i la biotecnologia, als quals convé la inversió de recursos tant públics com privats perquè "són fonamentals" per combatre malalties i millorar la salut de les persones.Pel que fa a la gestió de la pandèmia, Casado ha garantit al govern espanyol que pot comptar "amb la plena col·laboració del PP" perquè el calendari de vacunació es faci immediatament. A més, ha valorat la tasca de la indústria farmacèutica i dels seus professionals, que han mantingut els establiments oberts tot i "posar en risc" les seves vides.En relació amb els fons europeus per a superar la crisi sanitària, ha reclamat "equitat per població i potència econòmica" en el seu repartiment. "No pot ser que com no hi ha un agent independent per distribuir-los, es pugui afavorir els governs socialistes o les empreses que ells considerin", ha avisat. Davant d'això, ha demanat transparència, retiment de comptes i honestedat.