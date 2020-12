La Generalitat Valenciana carrega contra els «empresaris sense escrúpols» que celebren festes clandestines

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha cridat a la "responsabilitat" davant l'organització de festes clandestines en plena pandèmia per part d'"empresaris sense escrúpols i deshumanitzats que l'únic que volen és guanyar diners i no els preocupa la salut i la vida dels altres". Així s'ha pronunciat en declaracions als mitjans durant l'acte inaugural de l'assemblea general extraordinària de Consell Valencià de la Joventut, preguntada per la informació avançada aquest divendres a À Punt sobre la celebració de festes clandestines publicitades a través de xarxes socials en domicilis i locals privats.La consellera ha mostrat el seu rebuig davant aquestes iniciatives que ha atribuït a "empresaris sense escrúpols per empresaris que l'únic que volen és guanyar diners i no els preocupa la salut i la vida dels altres i, per tant, amb una càrrega intolerable d'insolidaritat que ha de combatre des de la llei. Ha advocat per les "sancions a aquests empresaris sense escrúpols i deshumanitzats" al mateix temps que ha fet "una crida a la responsabilitat de la societat en totes les etapes d'edat".Oltra ha apuntat que "estem veient la llum al final del túnel" gràcies a la vacuna, però "hem d'aguantar una mica més". No ens podem permetre una tercera onada de contagis i, sobretot, de cara a aquestes festes el que hem de transmetre és que no podem abaixar la guàrdia. El virus hi és, està generant molt de dolor, moltes pèrdues humanes i tots en aquest moment som la vacuna amb la nostra acció responsable", ha insistit. Així, Oltra s'ha referit a la jornada organitzada pel Consell Valencià de la Joventut per a ressaltar a la "joventut responsable" i "participativa que dedica el seu temps, que és el més valuós que tenim, a millorar la vida del seu entorn des dels valors".