Experts i científics aposten pels tests d'antígens per reprendre els assajos castellers l'any vinent

Experts i científics de la Universitat Rovira i Virgili (URV) proposen fer tests d'antígens a cada assaig a partir de la pròxima primavera per reprendre l'activitat castellera. Els investigadors han demanat a la Coordinadora de Colles Castellers de Catalunya que impulsi un pla consensuat amb les colles i amb el vistiplau de les autoritats sanitàries per fer una prova pilot que permeti als castellers, de forma voluntària, tornar a fer construccions."Els castellers som un símbol de país; si la vacuna i els tests funcionen amb nosaltres és un símbol a tot el món", ha afirmat Manel Sanromà, professor de la URV. Des de la Coordinadora consideren que els tests són econòmicament "inviables" i que generarien un desequilibri entres les colles.La prospota s'ha debatut en la jornada 'Castells: deu anys de patrimoni immaterial de la humanitat', organitzada per la Càtedra de la URV per a l'Estudi del Fet Casteller i que s'ha celebrat aquest dissabte via telemàtica.

