La càmera d'un cotxe grava una agressió per una plaça d'aparcament en un supermercat de Manresa

La càmera sentinella d'un Tesla Model S van gravar dijous passat a l'aparcament del Carrefour de Manresa com el conductor d'un altre turisme intentava agredir al propietari del cotxe i el fes caure a terra després que aquest li recriminés que hagués aparcat en una plaça per a vehicles elèctrics, segons ha informat el portal especialitzat Electrek El propietari del Tesla va explicar al mateix portal que quan va arribar va veure que hi havia dos cotxes de combustió aparcats a les places per a vehicles elèctrics, i mentre un d'ells va apartar el seu vehicle quan li va demanar, l'altra li va mostrar el dit cor mentre feia marxa enrere. Quan li va retreure el gest, el conductor la intentar atropellar-lo, segons explica, i després va agafar una eina del maletes i es va llançar contra ell. Aquest darrer fet es pot comprovar a la gravació de la càmera del Tesla.El Tesla Model S té tot un seguit de càmeres sentinella que graven al voltant del vehicle com a mesura de seguretat si el propietari les activa.

