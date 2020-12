El PDECat exhibeix el suport de Mas en un acte amb nous militants

L'expresident de la Generalitat Artur Mas, en l'acte del PDECat de benvinguda als nous associats. Foto: PDECat

Una de les principals incògnites des que el PDECat va emprendre un camí en solitari, separat de Junts, era el paper que hi jugaria Artur Mas. L'expresident de la Generalitat va ser un dels principals impulsors de la creació del Partit Demòcrata i va intentar fins al darrer moment mantenir ponts oberts per concórrer en coalició amb Junts. Un cop constatada la ruptura, es va quedar en la formació de David Bonvehí amb un perfil baix.Aquest dissabte Mas ha protagonitzat un acte de benvinguda als nous associats amb què la formació escenifica la capacitat de renovar les seves bases després que una part de la militància estripés el carnet per engrossir les files de Junts. L'expresident ha mantingut una connexió telemàtica a porta tancada amb les 211 noves incorporacions des del setembre, en una trobada que ha tancat la candidata de la formació a les eleccions del 14 de febrer, Àngels Chacón Ja en obert, la presidenciable demòcrata ha reconegut la defensa de la "unitat" de Mas. "Has demostrat que a tu no et fan por les urnes", li ha dit Chacón, que ha reivindicat el PDECat com una "força serena i centrada de l'independentisme" i una "eina de millora de les condicions de vida dels catalans". També ha exigit "la fi de la repressió i la llibertat dels presos polítics i exiliats".La candidata demòcrata ha defensat que la "solució" als problemes socials i econòmics derivats de la pandèmia "no rau a prescindir dels partits" sinó a aconseguir que les formacions polítiques siguin "conscients del moment difícil de ciutatans i empreses" i els ofereixin solucions. És per això que Chacón ha cridat els nous associats a treballar per evitar la "desafecció" de la ciutadania cap a la política, que podria reduir la participació en els comicis que determinaran qui governa Catalunya els pròxims quatre anys.La candidata del PDECat no ha desvelat el rol de Mas en la campanya. "Sempre he dit que participarà com vulgui i decideixi", ha afirmat, sense amagar que els demòcrates estan "molt i molt contents" de rebre'n el suport. Segons ha indicat el partit en una nota de premsa, Mas ha alertat que "en política mai queda cap espai buit" i si el PDECat no l'ocupa, ho farà "algú que està als antípodes" del que defensa la formació."Per aconseguir la independència necessitem fugir de la utopia però també de la resignació, i explicar la veritat d’allà on som", ha argumentat Mas com a motiu pel qual votarà el PDECat. El segon motiu de Mas és que a parer seu cal "un partit que mentre no arriba la independència es cuidi d'enlairar Catalunya, que torni a impulsar l'economia i el benestar dels catalans".

