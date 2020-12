Aragonès reivindica ERC com la «via àmplia cap a la independència»

El consell nacional d'ERC ha validat aquest dissabte la confecció de les llistes per a les eleccions del 14 de febrer, uns comicis en els quals els republicans aspiren a fer bones les enquestes, que els situen com a favorits. En posicions destacades de la candidatura, al costat de Pere Aragonès, hi haurà la consellera de Salut, Alba Vergés, i el titular de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani. Vergés serà la número 6 per Barcelona mentre que El Homrani ocuparà la novena posició . Tots dos han rebut crítiques per la seva gestió durant la pandèmia. Després de detallar la composició de la candidatura, Aragonès ha reivindicat ERC com la "via àmplia cap a la independència" en contraposició a la "via estreta" que representen altres adversaris, una referència velada a Junts expressada per Marta Vilalta, cap de cartell per Lleida.En la seva compareixença després del consell nacional, el candidat dels republicans ha destacat que el partit disposa d'un "equip cohesionat" per guanyar les eleccions. "És un equip amb expertesa, amb capacitat i, sobretot, amb ganes per fer aquesta feina", ha destacat el vicepresident de l'executiu, que també ha posat en valor l'aportació dels càrrecs procedents del món municipal. Aragonès ha recalcat que els objectius d'ERC passen per la defensa de l'amnistia i l'autodeterminació, sense perdre de vista la prioritat d'afermar la "reconstrucció" després de la pandèmia.El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha volgut transmetre suport als candidats republicans amb un missatge enregistrat des de Lledoners. Junqueras ha traslladat la seva "gratitud" per l'"esforç i el compromís" dels dirigents del partit i els ha instat a "representar tota la diversitat del país". "Ens hem d'assemblar a la nostra societat", ha reblat.En els primers llocs de la candidatura d'ERC hi haurà el diputat Josep Maria Jové (número 5); el cap de files a Barcelona, Ernest Margall (7); i la consellera de Justícia, Ester Capella (8). La diputada Jenn Díaz serà la número 10 mentre que Elisenda Alamany, que s'havia especulat que podia ocupar posicions destacades -sonava per al número 4 i així s'hi confiava a la federació de Barcelona del partit- finalment no tindrà protagonisme. La secretària general, Marta Rovira, tancarà la llista, en forma de suport simbòlic a la campanya. Rovira ja va avançar en una entrevista a NacióDigital que la seva intenció era deixar pas a la candidatura.Aragonès liderarà la llista d'ERC al costat de Laura Vilagrà, que serà la número dos del vicepresident del Govern . L'exalcaldessa de Santpedor, un nom poc conegut en l'escena nacional tot i la seva dilatada trajectòria al partit, ha estat la gran novetat de la candidatura dels republicans, que pretenen reivindicar perfil de gestió en la cursa electoral. El número tres de la llista per Barcelona serà el president del Parlament, Roger Torrent , que podria tenir un rol diferent la pròxima legislatura en funció dels resultats del 14-F.En la intervenció després del consell nacional, Aragonès ha comparegut acompanyat de Vilagrà, Torrent i les caps de llistes de les demarcacions de Lleida, Tarragona i Girona. La número dos d'ERC ha afirmat que el partit és "sinònim de bon govern", que permet sumar "més sí a la independència". "Torna a ser el moment d'ERC", ha recalcat Vilagrà.En les posicions nobles de la candidatura també hi figura la diputada Najat Driouech, que ocuparà la quarta posició per Barcelona, tal com va avançar aquest divendres NacióDigital . L'escalada de posicions de Driouech -treballadora social, filòloga i professora- respon a la voluntat del partit d'Oriol Junqueras d'exhibir que és capaç d'eixamplar les fronteres del projecte independentista incorporant en els primers llocs de la llista una independent que, a més, visualitza la diversitat de la societat catalana i la lluita contra l'extrema dreta.De fet, en les darreres hores també s'ha concretat el fitxatge de l'exdiputat del PSC Carles Castillo com a número quatre d'ERC per Tarragona. El dirigent va estripar el carnet del partit de Miquel Iceta a principis de setembre per discrepàncies en el posicionament sobre la situació dels presos polítics i el dret a l'autodeterminació.Com era conegut, les caps de llista per Lleida, Tarragona i Girona seran dones. Marta Vilalta, portaveu i secretària general adjunta, encapçalarà la candidatura lleidatana; Raquel Sans farà el mateix a Tarragona; i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, serà la cap de cartell per Girona. L'exconsellera Meritxell Serret, exiliada a Bèlgica, tancarà la llista de Lleida mentre que l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, oferirà el mateix suport simbòlic a la seva demarcació.Alguns noms coneguts d'ERC reforçaran les candidatures territorials. El president del grup parlamentari republicà, Sergi Sabrià, serà el número 2 per Girona mentre que Lluís Salvadó, pes pesant del partit, acompanyarà a Sans per Tarragona. El conseller d'Exteriors, Bernat Solé, ocuparà la segona posició per Lleida. Les llistes presenten novetats rellevants en relació a les dels últims comicis al Parlament.

Llistes Parlament ERC 2021 by Naciodigital on Scribd

