Protecció Civil avisa que l'índex de positius «no permet passar de tram» però la ventilació permet flexibilitzar mesures

El subdirector de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado, ha avisat que l'índex de positius i l'acumulació de dades en catorze dies revelen una situació estable, una mena "d'altiplà", en la qual "s'ha frenat tota la corba de descens". Ha remarcat que això constata una situació "preocupant" i un escenari que "no permet passar de tram", ha dit en una entrevista al 3/24.Delgado ha destacat que no es pot avançar de fase i que l'anunci de mesures de flexibilització s'acull a la ventilació "com a element compensatori" per tal de reprendre algunes activitats. En concret, es demanarà garantir 20 litres per segon i persona, un llindar en el qual treballen els hospitals."Les dades estan estabilitzades. No aconseguim baixar de tot, i això recomana mantenir les mesures de prevenció", com per exemple la mascareta i la ventilació malgrat el fred, que poden reduir molt el risc de contagi. Sobre la celebració de Nadal ha demanat prevenció "veient el que va passar als Estats Units", després d'Acció de Gràcies, on les dades "han repuntat i s'han disparat". Així, de cara a les festes cal preparar-se i fer "un últim esforç", que ha de permetre baixar la corba.Pel que fa al pas de tram a Nadal, ha avisat que si les dades no permeten aquest pas, no es passarà, tot i que alhora es treballarà per buscar elements de viabilitat perquè les activitats socials i econòmiques es puguin recuperar d'una manera segura.Tanmateix, ha recordat que el Govern va aprovar el Pla de Nadal amb caràcter transversal amb alguns aspectes que no depenen del tram, com la flexibilització a deu persones i una ampliació de l'horari nocturn dels dies 24, 25 i 31 de desembre, i 5 de gener. Ha dit que això genera dues situacions: la que dicta el tram i l'establerta pel pla de Nadal, que està aprovat "independentment del tram".Sobre la situació actual, Delgado ha incidit en la ventilació com a mesura per reprendre algunes activitats, tot i que això "no s'ha d'entendre com una "millora de les dades". Ha dit que tota activitat en espai tancat cal que reforci la ventilació, perquè "és una garantia", i que aquesta esdevé més important com més gent hi ha i més estona s'hi passa: "Els espais poc ventilats són espais poc segurs", ha avisat.Ha detallat que els centres comercials tenen sistemes de ventilació en estar "obligats per normativa", i ara se'ls demana que posin en marxa aquest sistema en espais comuns i botigues "al màxim possible". Alhora, se'ls exigeix control d'accessos "efectiu". Segons ha precisat, els aparcaments, espais comuns i establiments han de tenir aquests elements de control "actius", amb personal que vigili i talli en el moment en el qual se superi l'aforament.Pel que fa a les cues fora dels establiments, caldrà que es mantingui la distància entre persones. A més, el 30% de l'aforament s'ha de complir tant en els espais comuns com a l'interior de les botigues, en unes mesures que afecten tant els centres comercials com a la resta de botigues.Delgado ha remarcat que és important que el ciutadà sigui actiu amb aquests elements i evitar espais poc ventilats o molt concorreguts, així com romandre el mínim temps possible als establiments. També ha aconsellat d'entrar el mínim de persones possible a les botigues, per exemple només aquelles que compren, per evitar cues i permetre una activitat comercial "més fluida".Sobre si la mesura afecta les sales de concerts, Delgado ha dit que de moment no, i que la flexibilització és aplicable sempre que la ventilació reforçada acrediti els 20 litres per persona i es tracti d'activitats estàtiques, a més de tots els elements de control d'aforaments i mobilitat interna.Sobre el confinament perimetral, que s'aplicarà a partir del proper cap de setmana, passarà de ser municipal a comarcal a tot Catalunya, "també en el cas de Barcelona", deixant fora l'opció de substituir la comarca per tot l'àmbit metropolità com s'havia plantejat. "Hi ha hagut el debat i ha estat sobre la taula si hi havia la possibilitat, però finalment per a tots els territoris es preveu que sigui en l'àmbit comarcal", ha reconegut.

