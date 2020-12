Sabater serà la candidata de la CUP el 14-F després de validar l'acord amb Guanyem

El consell polític de la CUP ha aprovat aquest dissabte l'aliança amb Guanyem Catalunya, la formació de Dolors Sabater, per concórrer junts a les eleccions del 14 de febrer. Després del preacord assolit en les negociacions de les últimes setmanes i l'aval d'avui dels anticapitalistes, ara Guanyem haurà de ratificar l'entesa, que comporta que l'exalcaldessa de Badalona sigui la cap de llista i que la CUP esculli les caps de cartell per Girona, Tarragona i Lleida. El pacte implica també que l'aliança tingui continuïtat en les eleccions municipals del 2023. Aquesta és la voluntat explorada per les dues parts.El líder de la CUP al Parlament, Carles Riera, ha defensat el preacord per presentar Sabater com a candidata, "fruit de l'esforç i la generositat" dels anticapitalistes i de Guanyem. Maria Rovira, de la cúpula de la formació, ha explicat que Guanyem i la CUP no formaran una coalició sinó que mantindran una "relació específica" amb una integració en "espais de governança" de la candidatura i altres espais per gestionar les diferències que puguin sorgir entre els dos espais. "Hem dit sí a construir una candidatura àmplia que pugui guanyar un canvi de cicle polític al nostre país", ha argumentat Rovira, que ha afirmat que l'acord demostra que els anticapitalistes representen un "espai permeable"."La candidatura hauria d’expressar la seva pluralitat en tots els aspectes, incloses les llistes. Guanyem tindrà el primer lloc de la llista -que ocuparà Dolors Sabater- i la resta de llistes i circumscripcions seran a càrrec de la CUP", recull el text enviat pels anticapitalistes a la militància. El nom de la candidatura combinaria el de les dues formacions i jugaria amb els dos colors que les caracteritza: groc i rosa. Finalment, Comunistes s'ha despenjat de les converses i tampoc s'ha tancat una entesa amb Anticapitalistes.Sabater ja va expressar que, si s'aconseguia teixir un acord ampli, estava disposada a fer el salt al Parlament. L'exalcaldessa de Badalona i la seva formació ja van registrar la marca Guanyem Catalunya, evolució de la fórmula municipal, per fer el salt al Parlament. La CUP, que encara no havia escollit cap de llista després de a negativa de David Fernàndez a ser candidat, explorava abans de les negociacions amb Guanyem altres alternatives, com les d'Eulàlia Reguant o Carles Riera.El que sí que havien fet públic els anticapitalistes és el marc del seu projecte polític. Aposta per un "nou cicle polític" i fixa la celebració d'un nou referèndum abans del 2025, que la formació està disposat a promoure amb totes les conseqüències . La CUP aspira a un espai ampli per aglutinar "diverses sensibilitats" i "forçar un canvi de govern a la Generalitat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor