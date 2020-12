Els taulers de la sèrie «Gambito de dama» es fabriquen a Catalunya

El fenòmen mundial de Gambito de dama està fent d'or una empresa catalana. L'èxit de la sèrie de Netflix sobre una jugadora d'escacs ha disparat l'interès per aquest esport i això ha impulsat les vendes d' una companyia del Vallès Occidental especialitzada a fabricar taulers d'aquest joc de taula Es tracta de Rechapados Ferrer, una firma que des del llançament de la sèrie ha vist com les seves vendes augmentaven ben de pressa. L'empresa de La Garriga concentra el 80% de la producció mundial de taulers d'escacs inspirats en la història de Netflix. Durant les darreres setmanes han multiplicat per deu les vendes del producte.L'interès pels escacs ha augmentat les vendes de l'empresa vallesana d'aquest any en un 20%, i la previsió per als mesos vinents és encoratjadora. Segons informa RAC-1, ja tenen encarregats 10.000 taulers fins a l'abril. Una remuntada de vendes que arriba en un any en què la pandèmia ha fet créixer l'interès pels jocs de taula, atès que cada cop es passa més temps a casa.

