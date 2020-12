Aquestes són les restriccions per Nadal al País Valencià

Altres notícies que et poden interessar

Les festes nadalenques seran moment de trobades familiars i d'amics, amb les precaucions a què obliga la pandèmia. Aquest Nadal també es veurà condicionat per les limitacions decretades per la Generalitat per prevenir contagis de Covid-19, unes restriccions que afecten la mobilitat, el nombre de comensals per taula als bars i restaurants o les cavalcades de Reis. Aquest és un recull de les principals mesures que cal tenir en compte:Els valencians amb familiars o persones properes fora del territori han de tenir en compte que només es podrà sortir de l'autonomia els dies 23, 24, 25 i 31 de desembre. Aquests seran els únics dies en què podran entrar-hi ciutadans residents en altres comunitats. Només podran fer-ho, però, per trobar-se amb persones molt properes, segons les indicacions del Ministeri de Sanitat.La mobilitat nocturna continua restringida des de la mitjanit fins a les sis del matí. Hi haurà excepcions els dies 24, 24 i 31 de desembre. També l'1 de gener. En aquestes dates es permetrà estar al carrer fins a les 1.30 hores, per facilitar la tornada a casa després de trobades familiars com les de la nit de Nadal o la de Cap d'Any.La prohibició de trobar-se amb més de sis persones continua vigent, amb l'excepció de les trobades amb familiars o persones properes que tinguen lloc els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre. En aquest cas es permetrà de forma excepcional que es troben deu persones, si bé es recomana limitar tant com siga possible els contactes per evitar riscos. La Generalitat aconsella que no es reunisquen més de dues unitats familiars diferents.Fins ara els bars i restaurants han de tancar a les 23:30 hores. Però el temps per consumir en un local de restauració s'ampliarà fins a la una de la matinada els dies 23, 24, 25, 26 i 31 de desembre, a més del dia 1 de gener. Les taules estaran ocupades com a màxim per sis persones, deu si es tracta de familiars o persones molt properes.Les cavalcades de Reis es podran celebrar sempre que siguen estàtiques i es controle l'accés. No es podran llançar caramels ni regals. Caldrà esperar almenys fins al 2021 per tornar a veure aglomeracions de xiquets i xiquetes esperant Ses Majestats d'Orient. En qualsevol cas, la Generalitat recomana que enguany la desfilada s'observe des del balcó de casa, per les finestres o des de la porta de la llar.L'aforament del 50% es mantindrà en cinemes, circs i altres espais culturals com ara els teatres, amb el públic assegut, i no es permetrà consumir begudes ni aliments. La Generalitat aconsella prioritzar activitats culturals a l'aire lliure o en espais ben ventilats en un Nadal en què és vital cuidar la salut.

