Els centres comercials podran reobrir amb un aforament del 30%

Altres notícies que et poden interessar

El Procicat ha aprovat aquest dissabte matí que es permetran els desplaçaments dins de la mateixa comarca durant del confinament perimetral dels caps de setmana. A més, també s'ha donat llum verda a l'obertura dels centres comercials amb un 30% de l'aforament i a ampliar el màxim de persones en les activitats culturals. La relaxació d'aquestes mesures entrarà en vigor aquest mateix dilluns.D'aquesta manera el proper cap de setmana la ciutadania ja podrà sortir del municipi i desplaçar-se dins de la seva comarca. No obstant això, es manté la restricció d’entrada i sortida de persones de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adequadament justificats. En el comunicat fet des del Govern, el Procicat recomana, de nou, que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible i s’aconsella adoptar una estratègia de desplaçaments basada en les "bombolles de convivència" o "bombolles ampliades".Pel que fa als centres comercials, s'ha acordat l'obertura al públic amb un 30% de l'aforament i amb la condició d'haver de garantir una bona ventilació en els espais tancats, sigui amb ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Aquesta limitació de l’aforament s’aplica tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas dels centres comercials i recintes comercials.En aquest sentit, a més, els centres comercials i recintes comercials hauran d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos, als establiments i locals que s’hi troben ubicats i també als accessos, inclosos els aparcaments. També es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils o àrees de descans.L'ampliació de les instal·lacions culturals és de fins al 50% de l'aforament, amb un màxim de 500 persones que es podrà augmentar a 1.000 si hi ha una ventilació reforçada. Pel que fa als actes religiosos i cerimònies civils -casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres-, poden obrir limitant aforament al 30% i amb un nombre màxim de 500 persones. Ara bé també podran obrir respectant el límit de l’aforament al 30% i fins a un màxim de 1.000 persones si es desenvolupen de forma estàtica, a l’aire lliure o bé en espais físics tancats complint les mateixes condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i garantint mesures de control d’aglomeracions.L'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials (AECC) ha valorat com a una "molt bona notícia" la decisió del Procicat de permetre l'obertura dels centres comercials a partir del dilluns."No normalitza la situació complicada que estem vivint, però és una ajuda important per a la supervivència de totes les botigues i comerços dels nostres espais", ha manifestat el responsable de l'entitat a Catalunya, Víctor Garcia, en declaracions a l'ACN. Garcia ha reivindicat la seguretat dels centres comercials i ha reclamat al Govern que aquests no tornin a ser "discriminats" en cas de futures possibles onades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor