Julian Assange rep el premi Dignitat en suport al dret d'autodeterminació de Catalunya

L'activista i periodista Julian Assange ha rebut el Premi Dignitat a les portes dels jutjats de Westminster, a Londres, on se celebra el judici per decidir si el Regne Unit extradita el fundador de WikiLeaks als Estats Units. La Comissió de la Dignitat li ha atorgat el premi en reconeixement de "la seva essència mateixa pel periodisme democràtic d'Assange, basada en la transparència i el dret dels ciutadans a una informació verídica". A més, se li atorga per "la la valuosa ajuda que va oferir a la possibilitat que se celebrés el Referèndum de l’1 d’octubre de 2017".El Premi Dignitat consisteix en una lletra "D" i també ha estat atorgada en el passat a personalitats i entitats com Neus Català, Jordi Borràs, els periodistes Carlos Enrique Bayo i Patricia López, Cap Dona en l'Oblit o l'humorista Ferreres. En el parlament que en nom de la Comissió de la Dignitat ha llegit Júlia Strubell Prats, s'ha subratllat l'agraïment a Julian Assange pel suport que va donar al Dret a l’Autodeterminació del poble català. L'acte ha estat organitzat pel Julian Assange Defense Committee de Londres. S'hi ha desplegat una gran pancarta demanant la llibertat d'Assange en la línia d'allò exigit per múltiples organitzacions de drets humans de tot el món i, en concret, per l'observador de l'ONU Nils Melzer aquesta mateixa setmana.La seva companya, Stella Morris, ha estat l'encarregada de recollir el guardó. En rebre el premi en nom del Julian Assange Defense Committee, un representant d’aquesta organització ha parlat de l'ideal de Julian Assange de "desenvolupar relacions amistoses entre nacions, basades en el respecte al principi de drets igualitaris i el dret a l'autodeterminació dels pobles i també de la necessitat de "prendre mesures adequades per enfortir la pau universal". "Sempre hem de recordar que la llibertat no és divisible", ha afegit en el seu parlament. A l'acte també s'hi han tingut mots de rebuig a la repressió soferta pel poble català d'ençà del procés independentista.

