L'ona expansiva de la imputació de Marín sacseja Sant Cugat

La imputació de la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, per les suposades irregularitats en el finançament del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat , un cas destapat per, ha sacsejat de ple Sant Cugat. La ciutat ja va estar en el punt de mira el maig del 2019 quan les tres forces d'esquerres (ERC-PSC-CUP) van arraconar a Junts a l'oposició tot i ser la força més votada.Ara, amb l'anunci d'ERC de presentar una moció de censura contra la presidenta de la Diputació, una administració on governen els socialistes amb el suport de Junts, i on van apartar a ERC del camí per fer-se amb la presidència, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha ofert als republicans revisar tots els pactes fets amb els socialistes que han desplaçat una força independentista , com la mateixa Diputació però també els governs locals de Sant Cugat o Figueres.Una realitat que Junts es mostra amb voluntat de corregir per tal d'aconseguir " la unitat independentista més enllà de la imputació de Marín ". En aquest sentit, i en declaracions ala vicepresidenta de la Diputació de Barcelona i portaveu de Junts per Sant Cugat, Carmela Fortuny, ha tornat a qüestionar el tripartit santcugatenc i s'ha sumat a la petició de revertir tots els pactes amb el PSC "sense excepció i començant per Sant Cugat". A més a més, Fortuny ha avançat que aquest serà un punt de l'ordre del dia de l'executiva nacional que té prevista el partit per la pròxima setmana amb la presència de Carles Puigdemont, Laura Borràs o Jordi Sànchez.En un fil a Twitter, l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha carregat contra "el canvi de cromos a nivell nacional" que planteja Junts per Catalunya. La republicana ho considera una "immensa deslleialtat" i un "menyspreu contra l'Ajuntament i el bon nom de la ciutat" i es referma en el pacte tripartit de l'autoanomenat "govern del canvi" després de 32 anys de lideratges convergents al municipi del Vallès Occidental.En el mateix sentit s'ha expressat el PSC, que ha assegurat a aquest mitjà que el govern local és " fort, estable i consolidat i no es posa en perill ". El conseller comarcal i portaveu dels PSC local, Pere Soler, apunta que "Sant Cugat no ha de ser ni serà una carta de canvi envers cap altre pacte" i afegeix que la moció de censura anunciada per ERC forma part de la dinàmica preelectoral amb l'horitzó del 14-F.Caldrà veure doncs si finalment ERC aconsegueix les signatures de suports suficients -la majoria absoluta- per presentar la moció de censura contra Marín i de quina manera mou fitxa Junts per aconseguir "la unitat independentista" tant a la Diputació com als governs locals. Un anhel que de moment, a Sant Cugat, amb una alcaldessa republicana, sembla que no arribarà.

